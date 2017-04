David Krejci, un cas douteux pour mercredi ?

En plus du quart-arrière Torey Krug, le centre David Krejci pourrait manquer à l'appel, mercredi soir, sur la patinoire du Centre Canadian Tire.

L'ancienne vedette des Olympiques de Gatineau a raté les séances d'entraînement de lundi et de mardi.

En fait, deux attaquants ont raté ces séances. Le plombier Dominic Moore brille lui aussi par son absence depuis le début de la semaine.

« Je crois qu'ils seront tous les deux capables de jouer. Nous devrions en avoir le coeur net mercredi matin », a déclaré l'entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy.

« Ils ont tous les deux besoin d'attention particulière. Nous verrons bien comment ils se sentiront dans quelques heures. »

Moore, bon vétéran de 36 ans, n'a pas raté un seul match des Bruins en saison régulière. Efficace dans son rôle, il a inscrit 25 points tout en passant 44 minutes au banc des pénalités.

Son expérience des séries n'est pas à négliger. Il a disputé 93 parties éliminatoires dans la grande ligue. Il a notamment aidé Guy Boucher et le Lightning de Tampa Bay à se rendre jusqu'en finale de l'association Est, en 2011.

Krejci, 30 ans, est un des rares survivants de l'édition championne de 2011. Il vient de compléter sa septième saison de 50 points.

Tout comme Moore, il a disputé une saison complète.

Sinon, tel qu'anticipé, le jeune Charlie McAvoy devrait faire ses débuts mercredi. On s'attend même à ce qu'il joue un rôle prépondérant à la ligne bleue. Il devrait faire partie du premier duo défensif des Bruins, avec Zdeno Chara.

« J'ai comme l'impression qu'on me placera dans une bonne situation pour me permettre de connaître du succès, a-t-il déclaré. L'organisation des Bruins veut connaître du succès et elle tient à ce que je réussisse. Les dirigeants ici ont mes meilleurs intérêts à coeur. »

David Pastrnak fera aussi ses débuts en séries, mercredi.