Bruins : McAvoy remplacera Krug en séries

Torey Krug vient de connaître la saison la plus productive de sa carrière. Il a inscrit 51 points en 81 parties.

Ironiquement, il s'est blessé jeudi dernier dans le match numéro 81, alors que les Sénateurs étaient de passage au TD Garden de Boston.

On l'a vu se déplacer en béquilles dans les jours qui ont suivi.

Le directeur général Don Sweeney a indiqué, lundi matin, que sa participation à la première ronde des séries est « fort peu probable ».

Durant la même conférence de presse, Sweeney a indiqué qu'un autre défenseur, Brandon Carlo, ratera le premier match de la série.

Pour pallier ces deux pertes, il songe sérieusement à envoyer une recrue sans expérience dans la fosse aux lions.

Charlie McAvoy, premier choix de l'équipe au dernier repêchage, a paraphé son premier contrat professionnel ce lundi.

Il pourrait maintenant jouer son premier match dans la LNH mercredi, au Centre Canadian Tire.

« Nous avons effectué cette mise sous contrat pour ajouter à notre profondeur en cette période difficile, durant laquelle nous avons perdu quelques joueurs. Nous avons d'autres joueurs de qualité, dans le système, qui peuvent nous aider. Nous croyons néanmoins que Charlie est prêt à relever ce défi », a déclaré Sweeney en conférence de presse.

McAvoy, qui est originaire de l'État de New York, a passé les deux dernières saisons chez les Terriers de Boston University, dans la NCAA. Là-bas, il a récolté 51 points en 75 parties. Au dernier championnat mondial junior, il a remporté une médaille d'or avec Colin White et l'équipe nationale américaine.

« Le jeu se déroule plus rapidement dans la LNH, croit-il. Les joueurs sont plus forts, aussi. Ce n'est pas une surprise. Les joueurs deviennent plus rapides et plus forts à tous les niveaux. Si on me donne l'occasion de jouer, je sais que je devrai prendre mes décisions avant même de prendre le contrôle de la rondelle. Je jouerai avec des hommes. »

McAvoy pourrait former un duo avec Zdeno Chara.