Honneurs de mi-saison: Crosby a le dessus sur McDavid

L'explication: L'histoire semble se répéter. Crosby a amorcé la saison environ deux semaines après McDavid et tous les autres joueurs, mais il mène encore la Ligue au chapitre des buts. Le capitaine des Penguins a atteint le plateau des 20 buts plus rapidement que jamais au cours de sa carrière (22 matchs). Il a aussi engendré trois séquences de trois matchs ou plus avec au moins un but. À ce rythme, il pourrait atteindre la marque des 60 buts après avoir offert d'impressionnantes prestations dans les séries de la Coupe Stanley et à la Coupe du monde de hockey. McDavid lui donne certainement du fil à retordre, mais Crosby a l'avantage, devançant son compatriote de 19 ans au chapitre des points par match, des points à égalité numérique par tranches de 60 minutes, de la possession de rondelle, et des chances de marquer de son équipe lorsqu'il est sur la patinoire.

Dans la course: Connor McDavid.