L'Intrépide des beaux jours

Gonflés à bloc après une cérémonie d'avant-match qui a vu défiler plusieurs légendes du club sur le tapis rouge, dont Daniel Brière et ses partenaires du seul championnat des 25 premières années de la franchise, les troupiers de l'entraîneur-chef Martin Lafleur se sont payé les champions en titre de la coupe Jimmy-Ferrari par la marque de 7-1. Le Blizzard du Séminaire St-François n'avait pas perdu depuis longtemps. En fait, il avait gagné ses cinq matches préparatoires en cette fin d'été.

À l'aube d'une nouvelle saison avec une toute nouvelle équipe, on pouvait sentir la fébrilité des joueurs de l'édition 2017-18 quand la rondelle a été déposée au centre de la glace. Chacun voulait faire bonne impression auprès de ses nouveaux coéquipiers, de ses entraîneurs, des recruteurs et des 738 spectateurs venus souligner les 25 ans de la franchise.

Seul joueur à avoir son chandail retiré par l'Intrépide, Daniel Brière aura été un porte-bonheur pour le premier match de la saison. « C'est un bon début. C'est l'fun de voir ça », a-t-il dit avant de quitter l'aréna avec son père Robert, qui rate rarement un match de l'Intrépide même si Daniel a joué son dernier match midget AAA il y a 24 ans.

Étienne Champagne aura été le héros du match inaugural avec un tour du chapeau. Âgé de 15 ans, Hendrix Lapierre a ajouté deux buts. Connor Romain et Kevin Martin ont aussi fait secouer les cordages dans le match d'ouverture.

« De voir tous les anciens sur la glace, c'était une motivation pour nous. La foule était nombreuse. On sentait l'excitation. C'est la 25e année de l'Intrépide et chacun de nous veut faire en sorte que ce soit une année spéciale. Ça commence bien pour moi avec trois buts, mais je n'aurais jamais pu faire ça sans mes deux compagnons de trio qui m'ont donné trois chances de compter », a dit Champagne.

Ce dernier s'est dit fier d'avoir contribué à une grosse victoire contre un adversaire redoutable. « Je suis fier parce que l'année dernière, j'ai été le dernier joueur coupé par l'Intrépide. Nous voulions gagner ce match. Nous étions bien préparés. Nous étions déterminés. On se foutait de l'adversaire, on voulait faire nos affaires », a ajouté Champagne.

Rapide, intense et créative, l'équipe locale a eu le contrôle du match en plus d'être aidée par un gardien qui leur a fait quelques cadeaux. Xavier Desbiens a d'ailleurs pris le chemin des douches après le quatrième but de l'Intrépide en fin de deuxième période. Il a été remplacé par Philippe Larue avec un pointage de 4-1.

Le Blizzard avait pourtant bien amorcé le match quand Fabrice Drouin a été l'auteur du premier but de la saison sur la glace du Complexe Branchaud-Brière. L'Intrépide a rapidement chassé toute la nervosité qui pouvait l'habiter en début de match en parvenant à prendre les devants à mi-chemin dans la première période.

Devant le filet gatinois, le vétéran Jérémie Lefebvre a complété le match avec 18 arrêts. Ses opposants ont fait face à 33 tirs.

Après avoir mis une première victoire en banque, l'entraîneur-chef Martin Lafleur souriait beaucoup plus qu'après les premiers matches de la dernière saison où les victoires avaient mis du temps à venir. « Nous avons été opportunistes. Nous avions une grosse commande ce soir contre un club champion, mais tous nos joueurs ont bien travaillé. Une chose qu'on veut éviter cette année, c'est de se laisser intimider par les clubs aux plus gros bassins de joueurs. Nous voulons avoir notre propre identité et jouer notre propre style, peu importe la qualité de notre adversaire. »

Lafleur dit avoir mis beaucoup d'importance sur l'éthique de travail pendant le camp d'entraînement. Il a trouvé que ses joueurs avaient été récompensés pour leurs efforts des dernières semaines.

La première victoire a été empochée. Maintenant, tout sera à recommencer samedi après-midi alors que les deux équipes reprennent l'action au même endroit... et Daniel Brière sera de nouveau sur place.