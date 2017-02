Tournoi de hockey Midget: les meilleurs espoirs à Gatineau

« On ne se le cachera pas, le midget espoir reçoit environ 10 % de l'attention de nos recruteurs durant la saison, a indiqué un directeur général de la LHJMQ, dont l'équipe a gagné la coupe du Président dans les récentes années. Il y a rarement des choix de première ronde dans cette catégorie, mais il y a plusieurs joueurs intéressants dans les rondes suivantes. Souvent, c'est avec ces joueurs que tu arrives à gagner des championnats. »

Quelques bons marqueurs actuels de la LHJMQ sont passés par le midget espoir comme Daniel Sprong (Charlottetown) et Alex Barré-Boulet (Blainville-Boisbriand). Le capitaine des Olympiques de Gatineau, Marc-Olivier Crevier-Morin, a également patiné une saison dans le midget espoir avant d'accéder au midget AAA et à la LHJMQ.

Cette année, le service de recrutement indépendant HockeyProspect.com a inscrit sept joueurs du midget espoir sur sa toute récente liste des 100 meilleurs espoirs du repêchage 2017 de la LHJMQ (voir tableau).

Le tournoi débute jeudi matin dès 8 heures. À partir des rondes éliminatoires de samedi, tous les matches seront disputés au Complexe Branchaud-Brière. L'Intrépide de l'Outaouais fera son entrée à 9 h 45 jeudi alors qu'il sera confronté aux Corsaires de Pointe-Lévy.

Étoiles outaouaises

Le traditionnel match entre le Québec Blanc et le Québec Bleu ne perdra jamais de son cachet. C'est l'occasion idéale de voir les prochaines vedettes du midget AAA. Parmi les 34 joueurs retenus pour le tournoi de Gatineau, il y a trois joueurs de la région : le gardien Alexandre Groleau ainsi que les attaquants Paul Doré et William Dagenais. Ce dernier sera dans l'équipe bleue des meilleurs joueurs de 14 ans du Québec. Groleau et Doré seront dans l'équipe blanche. Paul Doré est notamment le fils de Daniel Doré, ancien choix de première ronde des Nordiques de Québec devenu dépisteur avec les Rangers de New York.

L'entrée quotidienne au tournoi coûte 6 $. Le laissez-passer de quatre jours est disponible au coût de 20 $. L'entrée est gratuite pour les enfants et les étudiants.