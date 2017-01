Deux frères intrépides

Aujourd'hui, les deux frères ont la chance de vivre un rêve dans la Ligue midget AAA du Québec. Ils ont écrit l'histoire en devenant les deux premiers frères à s'aligner dans la même édition de l'Intrépide de Gatineau.

Alexandre, 17 ans, est capitaine du club. Mathieu, 15 ans, est une recrue qui suit dans ses traces.

Réunis au sein d'un même trio depuis le Challenge CCM de la Ligue midget AAA en décembre, les frères Gagnon traversent leurs meilleurs moments de la saison. Espoir des Tigres de Victoriaville, Alexandre a été ralenti par des blessures en début d'année, mais il est rendu à 17 points en 18 matches. Mathieu totalise 14 points en 32 rencontres, mais neuf de ces points sont survenus dans les sept derniers matches.

Dimanche, les frangins ont joué un rôle vital dans la remontée des Gatinois face aux Lac St-Louis. De sa position derrière le banc, l'entraîneur-chef Martin Lafleur peut constater à quel point les deux frères aiment évoluer ensemble.

« Ils ont une chimie naturelle. On voit qu'ils apprécient le fait d'être ensemble. Ils ont une belle complicité. Ils n'ont pas peur de se parler. Il existe un respect mutuel entre les deux. Ce sont de bonnes personnes et de bons coéquipiers très respectés dans notre club. Ils mènent par l'exemple. Alexandre est notre leader, mais Mathieu a tout ce qu'il faut pour devenir capitaine à son tour. »

Gamins, les frères Gagnon rêvaient de jouer dans la même équipe. Quand Mathieu est arrivé au niveau bantam, le rêve devenait de plus en plus accessible. « C'est là que nous avons vraiment commencé à y croire sérieusement. J'aurais aimé rester dans le junior cette année, mais quand je suis revenu, j'étais content de réaliser notre rêve », a expliqué l'aîné.

Alexandre et Mathieu expliquent que leur complicité a commencé très jeune. « Notre père arrosait la patinoire dans la nuit et il la déblayait pour nous. Après l'école, nous sautions dessus et nous jouions avec notre père pendant que notre mère préparait le repas. On rentrait en gardant nos patins dans les pieds et on ressortait le soir », se souvient Alexandre.

Mathieu était toujours à ses côtés même s'il était plus jeune et que les amis de son grand frère étaient là. « Il se tirait assez bien d'affaire », lance Alexandre. Et Mathieu de rajouter. « Ça m'a aidé de jouer avec des plus vieux. Alex m'incluait avec ses amis. Il m'aidait. »

D'ailleurs, Alexandre et Mathieu ont suivi sensiblement le même chemin dans le hockey mineur. « Nos styles sont semblables. Nos statistiques étaient semblables. Nous avons le même coup de patin et la même vision du jeu sauf que Mathieu a grandi plus vite que moi. Il est plus physique et plus méchant que moi. Il frappe solidement. C'est ce qu'il a de plus ! », ajoute Alexandre.

À force de jouer avec son aîné, Mathieu a appris des trucs. « Sur la glace, nous n'avons même pas besoin de regarder pour savoir où l'autre va se trouver. C'est facile de jouer ensemble », dit le cadet.

Capitaine de l'Intrépide, Alexandre se réjouit toujours quand un coéquipier marque un but, mais il existe une valeur rajoutée quand c'est son frérot qui compte. « Il y a toujours une fierté quand Mathieu a du succès. Il travaille tellement fort pour ça. »

Cette année, Mathieu vivra son premier repêchage dans la LHJMQ. Idéalement, les deux frères voudraient jouer ensemble au hockey junior, mais les chances que ça se produise sont minces. « Si ça n'arrive pas, ça serait toujours plaisant de pouvoir rivaliser l'un contre l'autre », de conclure Mathieu.