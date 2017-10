Les Olympiques frappent un mur

Dereck Baribeau a repoussé chacun des 19 tirs des Olympiques à Québec samedi et l'équipe gatinoise a été blanchie 3-0 par les Remparts pour subir sa première défaite en temps réglementaire cette saison.

Toujours privée de Vitalii Abramov, la troupe d'Éric Landry a eu de la difficulté à se rendre jusqu'au filet de Baribeau. Elle a dû attendre la 48e minute du match pour atteindre le plateau des 10 tirs. « Nous avons laissé beaucoup d'énergie dans notre victoire en prolongation à Rimouski la veille. À Québec, notre équipe ne patinait pas du tout. Je ne sais pas si c'est à cause du deuxième match en si peu de temps sur la route ou si c'était un premier match pour plusieurs de nos joueurs devant une foule de plus de 10 000 personnes à Québec, mais nous n'avons pas été les premiers sur la rondelle de la soirée », a expliqué l'entraîneur-chef Éric Landry.

Ce dernier a reconnu que les Remparts (4-0-0) étaient sortis très forts. « Baribeau a dû faire de gros arrêts en troisième période, notre meilleure du match, mais les Remparts ne nous ont rien donné. »

Chez les Olympiques, le vétéran Mathieu Bellemare a eu droit à son premier départ de la saison. Il a été beaucoup plus occupé que son vis-à-vis. Il a affronté 37 tirs. « Mathieu a eu la vue voilée sur le premier tir du match (un but). Il ne l'a pas vu, mais il a bien fait par la suite », a ajouté Landry.

La défaite a été d'autant plus frustrante parce qu'elle a laissé des traces. En première période, William Basque a été plaqué par-derrière et il est tombé tête première contre la bande. Il a ensuite passé la nuit à l'hôpital. Christian Huntley a été puni seulement deux minutes sur la séquence, mais le geste a été revu par la ligue et il a été suspendu indéfiniment dimanche.

« William a reçu un double-échec dans le bas du dos et n'avait pas l'air de bien aller quand il attendait l'ambulance. Il avait notamment très mal au bras gauche. Il est resté à Québec. Au moins, ses parents étaient au match et ils ont pu rester auprès de lui. Mitchell Balmas a aussi été victime d'un coup semblable dans le match, mais il a pu revenir au jeu plus tard. »

Directeur de la sécurité des joueurs de la LHJMQ, Raymond Bolduc, attendait le rapport du médecin avant de rendre son verdict. « Ce que je sais, c'est que le jeune a quitté l'hôpital et s'en est retourné à Gatineau par train, en compagnie des thérapeutes des Olympiques. De ce que je comprends, il n'a rien au cou, mais sa blessure serait assez grave », a expliqué Bolduc au Soleil.

Les Gatinois (1-1-1) ont disputé le match sans les services de leur capitaine, Alex Breton, suspendu indéfiniment après avoir renversé un joueur de l'Océanic de Rimouski vendredi. « Nous attendons la décision. Le joueur adverse a subi une blessure sur la séquence », a indiqué Landry.

Olivier Garneau, l'ancien Olympique Austin Eastman et Derek Gentile ont inscrit les buts des Remparts, qui ont profité de l'absence de Vitalii Abramov pour signer une quatrième victoire en autant de matches. Abramov a l'habitude de noircir la feuille de pointage à Québec, mais comme il est toujours en attente de son transfert international, il a dû regarder le match de samedi à partir des gradins.

« Il est rentré avec nous après le match et sera de notre entraînement lundi. La demande de transfert auprès de la Fédération internationale de hockey sur glace est arrivée au mauvais moment, pendant la fin de semaine. En principe, le processus prend à une semaine et Vitalii devrait pouvoir jouer notre prochain match », a signalé Landry.