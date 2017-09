Abramov rentre à Gatineau

Malgré ses états d'âme, Vitalli Abramov n'aura pas eu à réfléchir très longtemps à son avenir après avoir été retranché par les Blue Jackets de Columbus mercredi.

Jeudi après-midi, il a appelé les Olympiques pour leur dire qu'il rentrait au bercail pour une troisième saison. Son plan d'aller jouer dans une ligue professionnelle finlandaise n'était pas vraiment envisageable. Le règlement de la LNH est clair envers les joueurs repêchés à partir de la Ligue canadienne de hockey (LCH). Sous contrat avec les Blue Jackets qui l'ont sélectionné en troisième ronde du repêchage de 2016, Abramov devait revenir dans la LCH à 19 ans.

La période d'incertitude est donc terminée. « Abracadabramov » sautera dans un avion vendredi pour aller rejoindre ses coéquipiers à Québec. Ceux-ci seront en action à Rimouski vendredi soir avant de jouer à Québec samedi après-midi. Directeur des opérations des Olympiques, Alain Sear ne savait pas si son joueur vedette allait pouvoir se pointer à temps à Rimouski ou s'il allait rester à Québec.

« Nous attendons ses papiers de transfert de la Fédération internationale de hockey sur glace. Ça doit être fait chaque fois qu'un Européen est retranché par son équipe de la LNH pour venir jouer dans une ligue nord-américaine. Ses chances de jouer sont de 50-50. »

Qu'il enfile l'uniforme Noir et Blanc en fin de semaine ou non, la décision d'Abramov a soulagé la direction de l'équipe au plus haut point. Les partisans s'en réjouiront aussi.

Pour une deuxième journée consécutive, Abramov n'a pas répondu à nos demandes d'entrevues. Ses agents non plus, mais sous le couvert de l'anonymat, un membre de son entourage a fait savoir au Droit que la décision du joueur n'a pas été difficile à prendre.

« Dans le fond, il n'avait pas le choix. Il est rendu trop près de Columbus pour tout foutre en l'air. »

Les Blue Jackets, c'est connu, souhaitaient qu'il retourne dans les rangs juniors afin qu'il obtienne des responsabilités maximales au sein d'une équipe de hockey. De plus, les « Jackets » auraient été dans l'obligation de modifier le contrat de leur espoir pour lui permettre d'évoluer dans un autre club professionnel.

Difficile de savoir dans quel état d'esprit l'attaquant russe se présentera dans le vestiaire des Olympiques. Selon Alain Sear, le clan Abramov est content du dénouement de l'histoire.

« Nous avons concocté un plan bien précis avec ses agents pour l'aider à atteindre le prochain niveau. Son clan a aimé notre plan. Pour nous, la meilleure chose pour Vitalii, c'était qu'il revienne dans le hockey junior. C'est une excellente nouvelle. Nous l'attendons avec impatience », a noté Sear.

Un échange bientôt ?

Appelé à se prononcer sur le revirement de situation rapide dans la décision d'Abramov, Sear a avancé que son joueur « n'avait pas beaucoup d'avenues avec les règles en place. » Sans avoir parlé à Abramov jeudi après-midi, Sear s'attendait à ce qu'il devienne le meneur incontesté de son club. « Jouer dans la LCH à 19 ans, ça n'a pas de prix. C'est une ligue extraordinaire. Vitalii a encore des choses à accomplir. »

Quant à savoir s'il va les accomplir à Gatineau ou ailleurs dans la ligue où il est fortement courtisé, Sear a dit qu'il s'agissait d'un « dossier pour un autre jour. »

Quatre clubs aspirants au championnat de la LHJMQ seraient à ses trousses, mais pour l'instant, les Olympiques veulent tout simplement profiter de la présence du joueur le plus utile du circuit.

À Rimouski et Québec

L'entraîneur-chef Éric Landry voudrait bien miser sur le meilleur compteur de la LHJMQ pour son duel contre l'Océanic de la jeune merveille Alexis Lafrenière. L'Océanic a divisé les honneurs de son premier week-end, mais n'a marqué que deux buts en deux matches. Âgé de 16 ans, Lafrenière a déjà récolté le premier point d'une carrière qui s'annonce prolifique. Samedi, les Olympiques s'arrêteront à Québec où les Remparts ont gagné leurs deux premières parties.