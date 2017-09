Abramov «cédé» aux Olympiques, mais...

Le club de la LNH a retranché sept joueurs mercredi matin pour réduire ses effectifs à 29 joueurs. Du lot, il est indiqué que Vitalii Abramov a été cédé aux Olympiques de Gatineau de la LHJMQ.

En principe, c'est la marche à suivre selon l'entente entre les équipes de la LNH et celles de la Ligue canadienne de hockey. Vitalii Abramov est déjà sous contrat avec les Blue Jackets. À 19 ans, il devrait donc évoluer avec son équipe junior en 2017-18. Quand un Européen est repêché dans la LNH à partir de la LCH, il n'a pas le droit de faire le saut chez les professionnels avant l'âge de 20 ans en Amérique du Nord.

Or, Abramov sent qu'il n'a plus rien à prouver dans la LHJMQ après avoir été le meilleur compteur du circuit et le joueur le plus utile de la dernière saison. Il préférerait poursuivre son développement dans une ligue professionnelle finlandaise.

Le joueur et son agent n'ont pas encore répondu aux demandes d'entrevue du Droit.

À Gatineau, les Olympiques l'accueilleraient à bras ouverts, mais on était aussi sans nouvelle du jeune attaquant surdoué en avant-midi.

Le directeur des opérations hockey, Alain Sear, a signalé en matinée que son joueur était fortement sollicité par quatre équipes de la LHJMQ, mais qu'il souhaitait l'insérer dans sa formation au moins à court terme. «Vitalii n'a pas demandé à être échangé, mais il vaut son pesant d'or. L'an dernier, si nous avions échangé Yakov Trenin, nous aurions pu avoir des choix de 1re, 2e et 3e ronde pour lui. Vitalii est le meilleur joueur de la ligue. Si un club tient à l'avoir, le prix devra être encore meilleur.»

Dans la LHJMQ, la période des transactions est terminée sauf pour les joueurs de 20 ans et les Européens qui ont au moins une année d'expérience dans la ligue.

Les Olympiques seront donc dans l'attente d'une décision du clan Abramov, mais Alain Sear s'attendait à ce qu'il revienne à Gatineau pour une troisième saison.