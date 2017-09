Olympiques: reprise le 24 janvier

La LHJMQ a décidé que le match qui devait se jouer dimanche sera repris le mercredi 24 janvier prochain. En vertu des règlements le la ligue, les deux équipes vont reprendre l'action exactement où elle a été interrompue en raison de la chaleur accablante. C'est donc dire que, lorsque les arbitres mettront la rondelle en jeu, l'Armada de Blainville-Boisbriand mènera 1-0 au début de la deuxième période. « Nous ne pouvons rien y faire. On va voir le bon côté des choses. Will Thompson était suspendu pour les deux premiers matches de la saison. On nous a dit que sa suspension est purgée », annonce le directeur des opérations hockey de Gatineau, Alain Sear. Les fans qui choisiront d'assister au match de 40 minutes, le 24 janvier, pourront sans doute profiter de rabais. « Nous allons travailler là-dessus. Ce ne sera pas un match à plein prix. On va essayer d'être créatifs », affirme M. Sear.