Une équipe combative

Devant le filet, Tristan Bérubé a démontré qu'il pouvait être un numéro un en fin de saison dernière et Mathieu Bellemare est de retour en santé après avoir été ennuyé par des blessures à l'épaule l'an dernier.

Défensivement, l'équipe gatinoise est parmi les plus expérimentées de la LHJMQ.

Les Olympiques manqueront peut-être de punch offensif cette saison, mais ils pourront compenser par leur intensité et leur fougue.

Il a perdu des éléments clés cette saison avec les départs de Yakov Trenin, Zack MacEwen, Daniel Del Paggio et du capitaine Marc-Olivier Crevier-Morin. Le sort de Vitalii Abramov demeure en suspens, mais une chose est sûre, Éric Landry a assemblé une équipe à son image.

Recrue de l'année à 17 ans, il a été ralenti par les blessures à 18 ans et n'a jamais pu se faire justice. Il a demandé une transaction pour se rapprocher de son père qui combat un cancer, mais pour le moment, il tentera de retrouver sa forme des beaux jours à Gatineau.

Mathieu Charlebois (18)

Joueur imposant de 6'3'' et 210 livres acquis des Mooseheads d'Halifax cet été. Il est robuste et difficile à contourner en plus d'avoir un tir lourd.

Darien Kielb (18)

Autre joueur imposant acquis des Remparts de Québec pendant le camp d'entraînement. Il est habile, possède une bonne vision du jeu et il se déplace avec aisance.

Gabriel Bilodeau (19)

Défenseur polyvalent qui peut jouer dans toutes les situations. À sa quatrième saison dans la ligue, il retrouve l'entraîneur Ron Choules avec qui il avait connu du succès à 16 et 17 ans.

Will Thompson (20)

Il amorce sa cinquième saison dans la LHJMQ. Acquis dans la transaction de Nicolas Meloche, il a été un élément stabilisateur en défensive, mais il s'est trouvé un côté offensif à Gatineau.