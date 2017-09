Victoire des Olympiques contre les Voltigeurs

Tristan Bérubé a effectué 40 arrêts dans la victoire. Son opposant, Daniel Moodie, a affronté 24 tirs des Olympiques, mais l'entraîneur-chef Éric Landry a signalé que le match a été plus serré que ne l'indique le tableau des tirs au but. « Tristan a très bien fait en réalisant les arrêts clés aux bons moments. Il nous a donné une chance de gagner. En même temps, plusieurs tirs venaient de loin et nous avons limité les tirs de qualité. »

Robert Lynch et Cédric Desruisseaux avaient inscrit les Voltigeurs à la marque en première période, mais le but d'Alex Breton sur un tir de pénalité à amorcer la remontée des Gatinois. La recrue Pier-Olivier Lacombe a fait 2-2 avant la fin de la deuxième période. Mitchell Balmas et Anthony Beauchamp ont ensuite donné une avance de 4-2 aux Olympiques en troisième période.

La saison est encore bien jeune et seulement quatre équipes de la Ligue midget AAA du Québec ont disputé autant de matches que lui jusqu'à présent, mais avec sa victoire de 6-2 au Collège Esther-Blondin dimanche après-midi, l'Intrépide de Gatineau s'est installé provisoirement au premier rang du circuit Baillargé. La troupe de Martin Lafleur a remporté trois de ses quatre premiers duels de la saison. Face au Phénix (0-2-1) dimanche, c'est le jeune Hendrix Lapierre qui a mené la charge avec une récolte d'un but et trois passes. Il mène maintenant la ligue avec neuf points. Connor Romain et Matthieu « 2T » Gagnon ont ajouté un but et une mention d'aide chacun. Le capitaine Mathieu Gagnon a aussi inscrit un but. Nathan Martel et William Dagenais ont complété la marque. L'Intrépide (3-1-0) a dominé la rencontre 37-23 au chapitre des tirs. Le vétéran Jérémie Lefebvre a défendu la cage gatinoise dans un deuxième match de suite.