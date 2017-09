Match extérieur: l'ambiguïté persiste

Les deux clubs de hockey junior majeur de la région d'Ottawa-Gatineau n'ont jamais fait d'annonce formelle, mais comme les 67's seront les hôtes des Olympiques le 17 décembre prochain, une journée après la Classique hivernale entre les Sénateurs d'Ottawa et le Canadien de Montréal, il est sous-entendu qu'il y aura aussi du hockey junior au stade de la Place TD cet hiver.

Or, les saisons de hockey junior vont se mettre en branle d'ici deux semaines et jusqu'à présent, les amateurs qui souhaitent assister à la Bataille de la rivière des Outaouais doivent acheter des billets en fonction d'un match à la patinoire de la Place TD. La situation chatouille déjà les plus fervents partisans des deux équipes.

Y aura-t-il un match extérieur entre les deux éternels rivaux après la Classique hivernale de la LNH ? Les deux équipes sont bien silencieuses à ce sujet. D'abord chez l'OSEG, groupe propriétaire des 67's, le vice-président aux communications Randy Burgess rappelle que le club n'a jamais fait de promesses. « Je ne peux malheureusement pas en dire plus puisqu'il n'y a rien à dire en ce moment », a-t-il raconté au Droit.

Pressé de questions, le directeur des opérations hockey des Olympiques Alain Sear a fini par cracher le morceau. « L'objectif est d'avoir un match extérieur à Ottawa le 17 décembre. C'est toujours dans les plans. Nous attendons toutefois une réponse officielle. Si ça n'aboutit pas, nous jouerons le match à la patinoire de la Place TD comme c'est prévu au calendrier à l'heure actuelle. »

Pour Alain Sear, septembre, c'est encore tôt pour céder à la panique et il préfère rester positif. « C'est l'année du 150e anniversaire du Canada. Il me semble qu'il serait normal d'avoir un match extérieur entre les deux équipes de hockey junior de la place. Ça demeure le spectacle de la LNH, des Sénateurs et du Canadien, mais je souhaite sincèrement que nous puissions participer aux festivités. »

À Ottawa, une source près des 67's a indiqué au Droit que les Sénateurs veulent surtout s'assurer de remplir le stade de la Place TD pour leur match contre le Canadien avant d'ouvrir la voie à la vente de billets pour un match de hockey junior. Les billets seront sûrement moins chers qu'un match de la LNH. Là-dessus, les Sénateurs craignent peut-être de perdre quelques ventes au profit de partisans aux poches moins profondes qui souhaitent vivre l'expérience d'un match en plein air à prix moindre.

Le match Sénateurs-Canadien ne devrait pas avoir de difficulté à être présenté à guichets fermés. Les billets sont actuellement offerts en prévente à ceux qui ont des abonnements de saison des Sénateurs et du Rouge et Noir. La mise en vente des billets au public général devrait se faire sous peu.

Dès que la Place TD affichera complet, il faudra s'attendre à ce que le match Olympiques-67's soit déplacé au stade de football.