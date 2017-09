Toutefois, s'il y a un endroit où la formation d'Éric Landry n'aura rien à envier aux autres clubs de la LHJMQ, c'est à sa ligne bleue. À trois, Will Thompson, Alex Breton et Gabriel Bilodeau possèdent 10 saisons d'expérience dans le circuit Courteau. Mathieu Charlebois, Darien Kielb et Ryan O'Bonsawin ont quant à eux atteint le statut de vétérans. Il n'y aura que Pier-Olivier Lacombe et Carson Gallant qui porteront l'étiquette de recrues pour amorcer la saison.

À l'aube de sa cinquième campagne dans la LHJMQ, Will Thompson reconnaît que la brigade défensive représentera le point fort de l'équipe gatinoise en 2017-18.

« Forcément, nous avons beaucoup d'expérience à la défensive et ça devrait nous aider à gagner des matches. L'équipe va dépendre de nous, mais en même temps, nous avons plusieurs recrues et des joueurs de profondeurs qui pourront combler les départs de certains vétérans en attaque », avance celui qui a porté les couleurs des Sea Dogs de Saint-Jean et des Islanders de Charlottetown avant de s'amener à Gatineau dans l'échange de Nicolas Meloche et de Mark Grametbauer en décembre dernier.

Lorsqu'il regarde autour de lui, le défenseur de 20 ans dresse un autre constat. « Ce groupe de défenseurs est le plus expérimenté avec lequel j'ai joué depuis mes débuts dans la ligue. Les gens vont souvent parler de notre défensive, mais nous avons des attaquants sous-estimés qui vont nous aider. Ce que j'aime aussi, c'est que cette équipe est en train de se bâtir une chimie rapidement. Nous avons des joueurs qui travaillent sans relâche. Nous n'aurons pas le choix de travailler fort pour gagner des matches. »

Si ses partenaires Breton, Bilodeau et même O'Bonsawin sont déjà bien connus des partisans gatinois, Thompson s'est dit agréablement surpris des deux nouveaux joueurs acquis par voie de transaction. « (Mathieu) Charlebois est pesant et joue avec vigueur. J'aimais déjà ce que (Darien) Kielb faisait à Québec l'an dernier. Je pense que les deux vont bien s'intégrer à notre style de jeu. »

Appelé à parler de Carson Gallant, le premier choix de l'équipe à l'été 2017, le vétéran dit avoir été surpris par sa stature. « Évidemment, c'est un jeune joueur imposant ! Il est énorme et en plus, il joue bien pour son âge », a-t-il dit au sujet du seul joueur de 16 ans de l'équipe.

Un capitaine ?

À 20 ans, il devient certainement un candidat pour remplacer Marc-Olivier Crevier-Morin à titre de capitaine des Olympiques, mais le Néo-Brunswickois a indiqué que le sujet n'avait pas encore été abordé avec les entraîneurs. « Il y a beaucoup de leadership ici avec la présence des Breton, Bilodeau, Mitchell Balmas et Alexandre Landreville. L'équipe aura besoin de nous. Personnellement, je veux surtout bâtir sur ma deuxième moitié de saison l'an dernier. »

Thompson a amassé 19 points en 34 matches à Gatineau. Il en avait récolté huit en 31 matches à Charlottetown. « J'ai été satisfait de ma deuxième moitié de saison. J'aimerais que ma production offensive augmente encore, mais je ne veux pas laisser tomber mon jeu défensif. C'est de cette façon que j'aide mieux l'équipe. »