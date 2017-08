Les Olympiques accommodent Alain

Alain, un ancien choix de première ronde des Islanders de Charlottetown qui avait été obtenu dans l'échange de Nicolas Meloche l'hiver dernier, a été cédé aux Remparts de Québec avec un choix de huitième ronde en 2018. En retour, Gatineau obtient le défenseur ontarien Darien Kielb et un choix de 6e ronde en 2018.

Arrière de 6' 3'' et 175 livres, Kielb est âgé de 18 ans et il a récolté quatre buts et 10 points en 53 parties avec les Remparts la saison dernière, en plus de passer 14 minutes au banc des punitions et de présenter un différentiel de moins-13.

Alain, dont le frère Alexandre est un ancien Olympique, s'était présenté au camp des recrues des Olympiques, mais il est rentré chez lui avant l'arrivée des vétérans, citant des « raisons familiales » pour demander d'être échangé aux Remparts.

« Nous avons décidé de procéder à cette transaction parce qu'elle nous permettait de rencontrer deux objectifs : d'abord, de mettre la main sur un défenseur que nous aimions déjà l'an passé, un gars de 6' 3'' avec un certain potentiel offensif, il peut jouer en avantage numérique. Et ensuite, on voulait améliorer notre rang au repêchage et on l'a fait en donnant un huitième choix contre un sixième », a expliqué le directeur des opérations hockey Alain Sear en entrevue téléphonique.

Sear pense que Kielb pourra bien épauler le quatuor de vétérans défenseurs de son équipe « en plus de pouvoir bien encadrer notre jeune défenseur qui a beaucoup de potentiel, Carson Gallant », a-t-il ajouté en faisant référence au choix de deuxième ronde au dernier repêchage de son équipe.

Les Remparts ont pour leur part fait savoir qu'Alain, qui est âgé de 17 ans, commencera la saison avec les Dynamiques du cégep de Ste-Foy et ne jouera avec eux que comme joueur affilié.

Bellemare attend

Pour ce qui est du dossier de Mathieu Bellemare, qui a demandé d'être échangé plus près de son patelin de Shawinigan pour être proche de son père alors qu'il subit des traitements pour un cancer, il s'est rapporté à l'équipe dimanche et poursuivra sa rééducation d'une opération à une épaule à Gatineau.

« Le processus de guérison se poursuit normalement, il est à environ un mois de pouvoir revenir au jeu. Nous sommes contents de l'avoir de retour avec nous et on comprend très bien sa situation. On va chercher à l'accommoder dès qu'on va pouvoir le faire », a laissé entendre Sear.

Sear a aussi indiqué que l'échange qui a envoyé Vincent Milot-Ouellet aux Saguenéens de Chicoutimi dimanche avec un sixième choix pour obtenir un choix de quatrième ronde avait été conclu pour faire place à des jeunes joueurs comme Alec Malo, Charles-Antoine Roy et Samuel Hatto, un invité qui s'est taillé un poste au camp.