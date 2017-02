Bellemare vole un point aux Cataractes

Après le brio de Bellemare, Zach MacEwen a inscrit le but gagnant aux dépens de Mikhail Denisov à l'autre bout de la glace, mettant la touche finale à un gain de 3-2.

Bellemare a été intraitable en prolongation, au moment où son équipe a dû tuer une pénalité à Yavov Trenin. Son plus beau bijou, il l'a réservé à Dennis Yan, planté dans l'enclave d'où il croyait être en mesure de mettre fin au match, mais la mitaine de Bellemare s'est interposée et les Olympiques ont ensuite pu signer une troisième victoire consécutive.

Les Gatinois avaient pris l'avance 2-0 au premier tiers sur des buts de Daniel Del Paggio et Vitalli Abramov. Samuel Blier, puis Samuel Bucek ont ramené les deux clubs à la case départ en deuxième. Aucun des deux clubs n'a pu enfiler le but gagnant en troisième, puis Bellemare s'est donné en spectacle en prolongation avant d'être récompensé par MacEwen. « C'est une grosse victoire pour nous. On vient de prouver qu'on peut battre n'importe qui. Les gars ont bien joué devant moi, ils ont bloqué plusieurs tirs. Et j'ai réussi quelques gros arrêts. Tout ça est très positif », soulignait Bellemare.

« C'est notre première victoire sur la route depuis mon arrivée, alors c'est immense comme résultat pour nous », témoignait pour sa part l'entraîneur-chef Éric Landry.