Défaite à Chicoutimi: Landry satisfait de l'effort

« Il nous avait battus à lui seul lors du dernier match à Gatineau. C'est positif de la manière qu'on l'a joué. En deuxième moitié de saison, tu veux essayer d'enlever la force de l'adversaire. On a essayé de le ralentir en zone neutre. C'est sûr que tu ne peux pas frapper pour 100 %, mais on l'a bien fait à plusieurs occasions », croit l'entraîneur-chef Yanick Jean.

Il y avait du monde à la messe, samedi, à l'aréna de la Place TD. Un peu plus de 6300 spectateurs - la plus grosse foule de la saison - ont franchi les tourniquets en cette journée où l'on rendait hommage à la riche histoire des 67's d'Ottawa.

Les joueurs de l'édition actuelle de l'équipe ont permis à tout le monde de rentrer avec le sourire aux lèvres. Ils ont effacé un déficit de deux buts dans la deuxième moitié de la troisième période. Ils ont finalement signé une victoire de 5-4, en prolongation, contre les IceDogs du Niagara. « Une grosse victoire, a dit l'entraîneur-chef Jeff Brown. Nos gars n'ont pas lâché. »

L'extraordinaire attaquant russe Artur Tyanulin a complété le travail, tout seul, durant le jeu à trois contre trois. Il a marqué un but vainqueur particulièrement spectaculaire. Son coéquipier Jared Steege a cependant retenu l'attention plus tôt dans la rencontre. Il a marqué un but, obtenu deux mentions d'aide et décoché six lancers vers le filet adverse. Le capitaine Travis Barron, le centre Mathieu Foget et le défenseur Noel Hoefenmayer ont inscrit les autres buts des vainqueurs. Devant le filet, Olivier Lafrenière a réussi 23 arrêts.