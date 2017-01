Éric Landry à la rescousse

Le Gatinois a ajouté qu'il prenait les commandes de l'équipe avec trois objectifs : faire les séries éliminatoires, améliorer les habitudes des joueurs avec et sans la rondelle et établir un équilibre entre le jeu défensif et offensif.

L'ambiance n'était pas à la fête dans le vestiaire des Olympiques de Gatineau lundi après-midi.

De retour au centre Guertin après deux journées de congé, les joueurs avaient l'impression d'avoir laissé tomber Mario Duhamel.

« C'est une bonne personne et il était très apprécié. On se sent responsable. Mario a sa part du blâme pour nos résultats, mais la plus grande part nous revient. Nous sommes sur la glace. Pas lui. Nous vivons presque tous une première expérience avec un congédiement. Ça sera à nous de nous assurer que ça ne se reproduise plus en améliorant notre situation », a expliqué Marc-Olivier Crevier-Morin.

Le capitaine était conscient que l'équipe n'allait pas vraiment bien, mais il jure que personne ne s'attendait à ce que Duhamel en perde son emploi.

« C'est une surprise pour nous tous. Notre fiche n'était pas bonne, mais Mario en était à sa première année de contrat. Ce n'est jamais plaisant d'apprendre que quelqu'un perd son emploi. En même temps, nous n'avons pas le choix de respecter la décision des dirigeants. Si c'est pour le bien de l'équipe, il faut l'accepter. »

Selon le défenseur de 20 ans, l'arrivée d'Éric Landry dans le siège de l'entraîneur-chef a le potentiel de créer une étincelle. « C'est clair qu'il faut en donner plus. Ce changement va peut-être nous donner les outils pour changer le momentum. Je pense que ça va réveiller tout le monde. Ça peut être une bonne chose parce qu'il reste peu de matches. »

Chercher de la constance

Landry a rencontré les joueurs au début de l'après-midi. Il leur a répété qu'ils ne jouaient pas à 100 % de leurs capacités. « Il a raison. Il veut que l'on revienne à l'équipe qui donnait un effort maximal à chaque présence comme l'an dernier. Nous avons de la misère à trouver de la constance pendant 60 bonnes minutes. Éric veut nous amener à ce niveau. Nous sommes contents que ça soit lui qui prenne le relais. Nous avons confiance en lui. Il nous a tous améliorés sur une base individuelle pendant les entraînements. Il connaît son hockey. Il a joué la 'game'. Il peut nous améliorer comme personne et comme joueur. »

Le capitaine aimerait bien voir son équipe commencer à coller quelques victoires dans les prochains matches, surtout que le calendrier s'annonce favorable d'ici la fin de la saison avec peu de longs voyages et moins de matches à disputer en semaine.

Les Olympiques seront à Baie-Comeau et Chicoutimi en fin de semaine prochaine, mais il s'agira de leur dernier long périple.

« Nous n'avons jamais pu aligner des séquences de trois ou quatre victoires et c'est ce dont nous avons besoin maintenant. Je pense que nous pouvons encore monter au classement qui est très serré. »

Deux des trois prochains matches des Gatinois seront justement contre Baie-Comeau, une équipe classée 17e.

« Il faudra faire attention avec ça pour ne pas se faire surprendre. Nous allons commencer par essayer de resserrer notre jeu et accorder moins de buts. Nous aurons une bonne semaine d'entraînement avant notre prochain match. Aujourd'hui, c'était émotif. C'était surtout de la remise en forme, mais je sens que nous sommes prêts à travailler sur un nouveau système de jeu. »