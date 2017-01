La magie y était presque

Ils étaient tout près de 3000 partisans à venir fêter le match en hommage au 20e anniversaire de la conquête de la coupe Memorial vendredi soir. Les « Go Hull Go » ont été lancés par l'ancien capitaine Steven Low dans les cérémonies d'avant-match. Il régnait une ambiance festive dans le « Vieux Bob » même si les Islanders de Charlottetown ont pris les devants 2-0 tôt dans la partie.

Les Gatinois, peut-être inspirés par la réplique du chandail des Olympiques de Hull de 1997 qu'ils portaient, n'ont pas abandonné. Ils ont remonté la pente, prenant même les devants en troisième période, mais les visiteurs ont gâché le party en égalant le compte 4-4 en fin de rencontre.

Puis, ce sont des anciens des Olympiques qui sont venus tout ruiner en prolongation quand Nicolas Meloche a déjoué Mathieu Bellemare après avoir reçu une passe d'Alex Dostie pour donner les deux points de la victoire aux Islanders. Les chances qu'un ancien membre de l'équipe gatinoise marque le but vainqueur étaient bonnes. Ils sont six à avoir porté l'uniforme des Olympiques pendant leurs carrières juniors.

Kameron Kielly, ancien choix de première ronde des Olympiques a également récolté un point dans le match alors que Jean-Sébastien Taillefer et Pascal Aquin ont été blanchis. Le gardien Mark Grametbauer a fait face à 29 lancers contre 39 pour son ex-coéquipier Bellemare.

Ceux qui avaient délaissé Guertin au fil des ans ont quand même eu droit à un bon spectacle. Les deux clubs ont joué avec intensité et vigueur. Devant autant de spectateurs, les patineurs ont semblé avoir plus d'énergie. Les partisans ont même eu droit à deux combats comme dans le temps. Zack MacEwen a d'abord réglé le cas de Tyler MacArthur en deux temps, trois mouvements. Exactement comme à l'époque où sévissait Peter Worrell qui s'était adressé aux partisans via un des nombreux messages enregistrés dans l'avant-match.

Jeffrey Durocher a également dansé avec William Bower dans le dernier vingt au grand plaisir des 2939 spectateurs. Si les anciens Olympiques ont joué un rôle crucial dans la victoire des Islanders (27-14-2), les ex-Insulaires ont aussi brillé dans leurs nouveaux uniformes.

Mitchell Balmas a d'ailleurs fait bondir les partisans en marquant le premier but des locaux. C'était son troisième but à ses trois derniers. Balmas a ajouté deux passes. Jake Barter, le deuxième joueur obtenu pour Alex Dostie, a quant à lui récolté son premier point avec les Olympiques (19-23-4) sur le but qui donnait les devants 4-3.

Will Thompson a été crédité d'un but et d'une passe même si son but devrait plutôt revenir à Yakov Trenin qui a fait dévier son tir de la pointe. Officieusement, Trenin a terminé la rencontre avec deux buts et une passe, mais la reprise vidéo devrait lui donner un tour du chapeau. Pas trop mal pour celui qui portait le chandail de Christian Dubé pendant la période de réchauffement. Vitalli Abramov, qui portait le #55 de Pavel Rosa, a récolté une passe de toute beauté.

Finalement, les unités spéciales auront fait pencher la balance en faveur des visiteurs. Trois fois, ils ont marqué avec l'avantage d'un joueur sur la patinoire.

Guillaume Brisebois, Filip Chlapik et Pierre-Olivier Joseph ont compté sur des attaques massives. William Bower et Nicolas Meloche ont été les seuls à marquer à forces égales.

Les Olympiques ont quand même amassé un point dans cette troisième défaite consécutive. Ils auront l'occasion de terminer la semaine du bon pied samedi après-midi alors qu'ils accueilleront l'Armada de Blainville-Boisbriand.