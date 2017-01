Bellemare s'invite à la fête

Mathieu Bellemare est devenu le sixième gardien de l'histoire de la LHJMQ à inscrire un but, mais contrairement aux autres, il n'a pas tiré dans une cage abandonnée. Le gardien Jimmy Lemay était bien à son poste devant son filet quand le gardien des Olympiques a dégagé son territoire pendant une punition aux siens. Lemay s'est avancé pour aller la récupérer en voulant la diriger derrière son filet du revers, il a plutôt envoyé le disque directement dans son but.

Vitalii Abramov a inscrit un but et une mention d'assistance, des raisons supplémentaires de sourire pour l'attaquant russe.

La soirée de Lagacé venait de prendre fin, mais il a effectué un retour quand Lemay a compté dans son propre filet en fin de deuxième période. Lemay avait aussi été battu par Yakov Trenin et Gabriel Bilodeau avant d'être retiré du match à son tour. Le but de Trenin avait porté la marque à 4-1 en fin de première période. Ce fut l'autre jeu important du match puisqu'il survenait quelques instants après un plongeon de Vitalii Abramov pour priver l'Océanic d'un but certain pendant un avantage numérique.

Alexandre Gagnon a inscrit les deux premiers buts de l'Intrépide de Gatineau et il a également récolté une passe pour mener les siens à une victoire de 5-3 sur le Rousseau Royal de Laval-Montréal vendredi au Complexe Branchaud-Brière. Son frère Mathieu Gagnon a lui aussi fourni deux points dans le gain tout comme Jason Horvath. Nicolas Sauvé, Jérémy D'Auray (1 passe) et Xavier Simoneau ont été les autres à faire bouger les cordages pour l'Intrépide (10-20-2). À son premier match en carrière dans la Ligue midget AAA, l'espoir des Olympiques Carl Gervais a inscrit un des trois buts du Rousseau Royal (16-14-1). L'Intrépide a dominé le match 28-15 au chapitre des tirs. Devant son filet, Jérémie Lefebvre n'a donc pas été trop occupé. Les Gatinois renoueront avec l'action dimanche à domicile.

Les 67's d'Ottawa n'ont pas fait le poids vendredi soir à Érié contre une des puissances de la Ligue de l'Ontario. Les Otters (28-9-3) ont pris les devants 1-0 en première période et ils ont explosé avec six buts dans la période médiane pour filer vers une victoire facile de 8-0. Olivier Lafrenière est demeuré devant la cage des 67's (17-20-5) pendant tout le match même s'il n'a fait face qu'à 24 tirs. Kyle Pettit et Ivan Lodnia l'ont déjoué deux fois chacun dans le camp vainqueur. Warren Foegele a aussi contribué au festival offensif avec un but et trois points pendant que le défenseur Jordan Sambrook a préparé trois buts. Dans la défaite, les 67's n'ont tiré que 12 fois sur le gardien Joseph Murdaca. Les Ottaviens vont terminer un voyage de trois matches en trois jours avec un arrêt à Hamilton samedi soir.