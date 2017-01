L'attaque gatinoise se dessine

Ces deux trios offensifs des Olympiques de Gatineau sont fraîchement formés. Rien n'est encore coulé dans le béton parce que l'entraîneur Mario Duhamel a d'autres talents à sa disposition sur ses autres trios, mais il y a des éléments qui ne mentent pas.

En patinant à la gauche de Yakov Trenin et Vitalii Abramov, Mitchell Balmas a marqué deux buts à ses deux derniers matches. Du haut de ses 6'4'', Shawn Boudrias a lui aussi été en mesure d'aider Zack MacEwen et Daniel Del Paggio à mettre des points au tableau.

Même s'ils souhaitaient avoir des responsabilités accrues après leurs transferts de Charlottetown à Gatineau, les deux jeunes joueurs n'en demandaient pas autant à leur arrivée chez les Olympiques.

« Trenin et Abramov sont deux joueurs repêchés dans la LNH. C'est facile de jouer avec eux. Il s'agit de trouver un espace libre et ils vont te trouver. Même quand tu ne penses pas recevoir la rondelle, il faut être attentif, car elle va peut-être venir à toi quand même ! Comme joueur offensif, tu veux toujours te retrouver avec des partenaires comme ça. Je viens d'arriver ici et je peux déjà aider l'équipe à gagner. Ça aide à bâtir une confiance », a expliqué l'attaquant de 18 ans.

Trenin et Abramov n'ont pas souvent eu la chance de jouer ensemble depuis un an et demi. Naturellement, ils aiment l'idée d'avoir été réunis. Trenin s'est toutefois montré impressionné par celui qui a remplacé Alex Dostie.

« Il (Balmas) a une bonne vision du jeu et il est capable de bien distribuer la rondelle. Mon job est d'aller la chercher pour la donner à Vitalii ou Mitchell. »

Un des meilleurs compteurs de la LHJMQ, Abramov apprécie aussi certaines qualités qu'il a pu observer chez Balmas. « Il peut compter des buts et passer la rondelle. Nous allons pouvoir nous trouver à haute vitesse. Nous avons déjà commencé à parler de quelques stratégies que nous pourrons utiliser sur la glace. Je pense que notre trio pourra connaître du succès. »

Ce trio a fourni deux des six buts des Olympiques mercredi contre Sherbrooke. Celui de MacEwen, Del Paggio et Boudrias en a produit quatre dans la victoire de 6-2.

Fabricant de jeu par excellence du club malgré sa petite stature, Del Paggio semble profiter des gabarits imposants de ses compagnons de trio pour obtenir plus d'espace sur la patinoire. « Ce sont deux gros bonshommes avec des qualités offensives. Je n'ai qu'à leur refiler la rondelle pour leur donner des chances de marquer », a indiqué Del Paggio, qui s'y connaît en matière de compagnons de trio offensif. L'an dernier, il jouait en compagnie de Mathieu Joseph et de Matthew Highmore chez les Sea Dogs de Saint-Jean.

Quant à Boudrias, il avait justement demandé une transaction aux Islanders dans l'objectif de pouvoir obtenir un rôle offensif.

« J'avais besoin d'un nouveau départ. J'avais de la misère à me faire une place à Charlottetown. J'ai eu du succès ici, mais j'essaie de ne pas trop y penser. Mon but est de m'améliorer, de compléter mes mises en échec et d'aider mes coéquipiers à mettre des rondelles dans le filet. »

Véritable bête sur la patinoire depuis qu'il a été jumelé à Del Paggio et Boudrias, Zack MacEwen se dit content d'être encore à Gatineau. Les Olympiques ont effectué un vol en allant le chercher pour un cinquième choix cet été, mais des équipes de la LHJMQ ont offert un choix de deuxième tour pour l'arracher aux Gatinois la semaine dernière.

« J''avais été voir la direction pour leur dire que j'étais bien ici et que je ne tenais pas à être échangé. J'aime ce groupe et j'ai l'impression qu'on pourra faire un bout de chemin ensemble. »

Contre Rimouski

Le nouveau top-6 des Olympiques sera encore mis à contribution vendredi alors que l'Océanic de Rimouski sera en ville dans le seul match au programme du week-end gatinois. Les deux clubs sont nez à nez au classement.