Zack MacEwen s'occupe du Phoenix

L'électricité était revenue au « Vieux Bob » après les pannes du dernier match, mais pas les partisans. On a annoncé une foule généreuse de 1409 spectateurs, mais ils étaient probablement moins de 1000 pour observer le principal chasseur du Phoenix dans cette première victoire en quatre essais.

Zack MacEwen a connu un match monstrueux en établissant un sommet personnel dans la LHJMQ avec une récolte de deux buts et deux passes. Il a reçu de l'aide. Son partenaire de 20 ans sur son trio, Daniel Del Paggio a fourni un but et deux passes. Le jeune homme qui complétait les deux vétérans, le nouveau venu Shawn Boudrias, a inscrit un but et une passe.

Vitalli Abramov et Mitchell Balmas ont complété la marque pour les Olympiques qui ont ainsi rejoint le Phoenix au classement avec cette victoire. Les deux clubs ont une fiche de 18-21-3. Dans le gain, Gabriel Bilodeau et « Abracadabramov » ont amassé deux points.

Tout cela s'est produit en l'absence de l'entraîneur-chef Mario Duhamel. Trop malade pour se pointer à l'aréna, c'est son adjoint Jean-François Grégoire qui a dirigé la circulation derrière le banc des Olympiques. Il s'agissait d'une soirée un peu plus émotive pour celui qui devait s'occuper de son club tout en tentant de réduire le meilleur compteur du Phoenix au silence. Ce joueur, c'est son fils, Thomas Grégoire.

« Ce n'est pas le match le plus plaisant à diriger. Nous voulons tous les deux gagner. Je veux que nous gagnions tout en souhaitant qu'il ne se mette pas dans le trouble ! Ce soir, j'ai fait un blocage. Si on me demande comment a joué mon fils, je ne le sais vraiment pas », a expliqué le père Grégoire.

Toujours aussi menaçant face aux Olympiques, Anderson MacDonald a marqué deux seuls buts du Phoenix en avantage numérique contre Mathieu Bellemare, testé à 36 reprises mercredi. L'adolescent de 16 ans a maintenant marqué le tiers de ses 24 buts contre Gatineau cette saison. Huit buts en quatre matches !

Son équipe a eu ses chances de s'accrocher dans ce match, mais elle n'a pas été assez opportuniste. Bellemare a été aidé par quelques poteaux et des tirs qui ont raté la cage alors qu'il était battu, mais le gardien des Olympiques a aussi effectué des arrêts clés quand le Phoenix était à la porte de son but. À l'autre bout de la patinoire, Evan Fitzpatrick a affronté 37 tirs.

Les Gatinois ont fait une pierre, deux coups avec cette première victoire contre Sherbrooke. Ils ont également mis fin à une séquence de trois revers consécutifs. Ils reprendront l'action vendredi, toujours à Guertin, en recevant l'Océanic de Rimouski.