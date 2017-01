Le travail de Patenaude salué par les joueurs

Parce qu'il avait confiance au noyau de joueurs en place, le directeur général a résisté à la tentation de liquider ses meilleurs actifs pour accélérer la reconstruction du club. Il a bien échangé trois gros noms, mais il a conservé ses meilleurs marqueurs, Vitalii Abramov et Zack MacEwen ainsi que le moteur de son club, Yakov Trenin.

Dans le vestiaire, le travail de Patenaude a été apprécié. Personne n'a l'impression que la balance de la saison est à l'eau. Au contraire, le capitaine Marc-Olivier Crevier-Morin a tendance à penser comme son dg.

« Je crois que nous formons une équipe plus complète aujourd'hui. Nous avons plus d'équilibre et plus de profondeur. Nous avons quatre bons trios. Encore mieux, chacun a un rôle bien précis à jouer et tout le monde le comprend. Une fois que nous aurons passé la période d'adaptation, ça devrait bien aller », a expliqué le défenseur de 20 ans qui tenait à finir sa carrière avec un club aspirant pendant les séries éliminatoires.

Crevier-Morin a d'ailleurs aimé la façon de manoeuvrer de Marcel Patenaude pendant la période des transactions.

« Nous sommes contents du travail de Marcel. Nous avions confiance en lui et il nous l'a prouvé avec les gestes qu'il a posés. Nous avions tous peur de perdre Yak (Trenin). On voyait les rumeurs sur Internet. On ne savait plus qui croire. Trenin est vraiment essentiel aux succès de notre équipe. On souhaitait tous qu'il reste. On sait tous comment il joue en séries. Il est très aimé dans le vestiaire. C'est un leader apprécié. Je lui parlais pendant qu'il était au Championnat mondial junior. Il voulait rester. Il disait qu'il était bien ici. »

De retour à l'entraînement avec les Olympiques mardi, Trenin a assuré qu'il était heureux de finir sa carrière junior à Gatineau même s'il aurait pu se joindre à une puissance de la ligue à Shawinigan, Blainville-Boisbriand ou Victoriaville.

« Je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Je reste ici, au sein d'une grande organisation. Je suis confortable. Nous avons le talent nécessaire pour causer des surprises. Nous avons aussi beaucoup plus de joueurs de ma grosseur à présent. Il faut juste améliorer notre sort en montant au classement pendant la saison régulière. »

Marc-Olivier Crevier-Morin a remarqué les mêmes choses que Trenin. Physiquement, les Olympiques sont beaucoup plus imposants qu'au début du mois de décembre. « Ce sont de mauvaises nouvelles pour nos adversaires, surtout ceux de notre division ! Ce n'est jamais plaisant de voir un club de sa division se grossir. Il va falloir utiliser cet élément à notre avantage. On risque de brasser pendant les séries ! »

Le capitaine demande aussi aux partisans de montrer un peu de patience avant de porter un jugement sur les transactions effectuées par l'équipe. Les Olympiques viennent de perdre trois matches consécutifs dans des circonstances difficiles le week-end dernier. Chaque fois, ils affrontaient un adversaire reposé.

« On s'en reparlera dans deux semaines. Ce n'est jamais évident pour un joueur de disputer ses premières parties avant même de pratiquer avec son nouveau club. Il y a de la nervosité. Il faut s'adapter à un nouveau système. Il faut que la chimie s'installe. On a passé le week-end à se chercher. »

Le vétéran défenseur demeure curieux de voir le résultat final. « J'ai juste hâte que les séries commencent pour prouver à tout le monde ce que nous pouvons faire. Nous avons beaucoup de nouveaux joueurs, mais j'ai aimé ce que j'ai vu de Shawn Boudrias, Will Thompson, Mitchell Balmas et les autres. Ils ont montré qu'ils étaient prêts à payer le prix. Je suis content d'être leur capitaine et d'aller à la guerre avec eux. »