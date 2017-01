Le courant n'a pas passé

Même s'ils se sont accrochés, les Olympiques ont subi une troisième défaite en trois jours. Après des revers de 6-2 à Victoriaville vendredi et de 5-0 à Drummondville samedi, les Gatinois ont essuyé une défaite de 4-3 à domicile devant les Huskies de Rouyn-Noranda.

Arrêté à deux fois pendant un total de 40 minutes, le match aura duré 3 h 08. À la deuxième pause forcée de la soirée, avec un compte de 4-2 en faveur des visiteurs, le centre Robert-Guertin s'est vidé de 85 % de ses 2266 occupants. Il restait 12:39 à écouler au match. Malheureusement pour les partisans gatinois, leurs favoris ont gardé leurs meilleurs moments pour cette dernière portion du match.

Mitchell Balmas a d'ailleurs profité de la deuxième reprise pour rapidement inscrire son premier but dans l'uniforme des Olympiques. L'ancien des Islanders de Charlottetown marquait ainsi son 10e but de la saison après une sécheresse de 12 parties sans filet.

À 4-3, tous les espoirs étaient permis, mais le gardien Samuel Harvey a résisté aux assauts répétés des locaux jusqu'en fin de match. Avec une minute à faire, Jeffrey Durocher aurait pu créer l'égalité lorsqu'il s'est pointé seul dans l'enclave, mais son tir a été bloqué.

« On a commencé nerveusement. On affrontait une puissance de la ligue et on venait de perdre deux matches, mais on est revenu dans le match après avoir marqué un premier but. On a eu nos chances d'égaliser la marque et même si le résultat est décevant, je pense qu'il faut mettre ce match dans la catégorie des positifs », a signalé l'entraîneur-chef Mario Duhamel.

Le duel marquait le retour dans l'alignement de Yakov Trenin. Le médaillé de bronze russe a soutiré une passe sur un but de Jeffrey Durocher en deuxième période. Daniel Del Paggio avait ouvert la marque pour les Gatinois après deux buts rapides de Gabriel Fontaine en début de rencontre.

Deux défenseurs affiliés aux Huskies ont fourni leurs deux autres buts. Jean-Christophe Gagné, rappelé des Flames de Gatineau, a d'abord inscrit son premier but dans la LHJMQ en battant Mathieu Bellemare d'un tir que le gardien a échappé. Jérémy Diotte a ensuite inscrit le but qui allait devenir celui de la victoire à peine deux minutes après le but de Durocher en deuxième période.

Mitchell Balmas a marqué le seul but de la troisième période. L'attaquant de 18 ans était heureux de mettre ce premier but avec sa nouvelle équipe derrière lui dès son troisième match. « C'est surtout plaisant de le marquer à la maison devant nos partisans », a-t-il dit.

Or, il ne restait que 250 ou 300 spectateurs quand il a redonné espoir aux Olympiques. Les travaux effectués par Hydro-Québec dans le secteur Hull ont compliqué la vie des deux équipes sur la patinoire. « Le match a été long en raison des arrêts de jeu. Il fallait garder notre concentration pour être prêt à recommencer à jouer. Nous étions à un tir de créer l'égalité. C'est le hockey. Nous avons commencé le week-end lentement, mais nous avons fini sur une bonne note », a ajouté Balmas.

Les Olympiques ont eu le meilleur 30-23 au chapitre des tirs contre un club privé des précieux services de Jérémy Lauzon, Philippe Myers et Martins Dzierkals.