Lapierre marque dans une cause perdue

Mario Duhamel a inséré trois nouveaux joueurs à sa formation qui n'avaient jamais eu la chance de s'entraîner avec le club avant d'enfiler l'uniforme des Olympiques. Échangé des Tigres aux Olympiques en matinée, Jacob Lapierre n'a eu qu'à changer de vestiaire. Il a ensuite passé le test en comptant un premier but en 25 matches contre son ancien club, mais Mitchell Balmas et Jake Barter n'ont pas eu la même veine.

Levés en pleine nuit pour prendre un vol entre Charlottetown et Ottawa, ils ont ensuite fait quatre heures d'autobus avant de participer à leur premier match avec les « Piques ». Balmas a terminé la soirée à moins-3. Barter a aussi été blanchi, mais il a affiché un différentiel positif de plus-1.

Chez les Tigres (21-15-4), Austin Eastman a eu l'occasion de bien paraître dès son premier match même s'il avait voyagé avec les Olympiques (17-19-3) pour se rendre à Victoriaville. Il a joué aux côtés des excellents Maxime Comtois et Pascal Laberge, mais il a été blanchi de la feuille de pointage.

Ivan Kosorenkov et Jimmy Huntington ont battu Mathieu Bellemare deux fois chacun dans la victoire. Maxime Comtois et Antoine Lessard ont ajouté les autres buts pour les Tigres qui ont eu le meilleur 40-19 dans les tirs. Anthony Gagnon a marqué son troisième but en quatre matches du côté des Olympiques. Il a aussi récolté une passe sur le but de Lapierre. « On sentait nos joueurs drainés. Plusieurs ont vécu une journée émotive. En tout, nous avons six nouveaux joueurs. Neuf sont partis. Il y avait de bons amis là-dedans. En tant qu'athlète, il faut apprendre à vivre avec ça. On cherchait une cohésion ce soir. On s'attendait à ça. Nous avons vécu une drôle de journée », a résumé l'entraîneur Mario Duhamel.

Les Olympiques auront l'occasion de se racheter alors qu'ils se rendront à Drummondville pour y affronter les Voltigeurs samedi soir. Ils assisteront à une autre cérémonie pour le retrait d'un chandail (Guillaume Latendresse) avant de rentrer à Gatineau pour y accueillir les Huskies dimanche.