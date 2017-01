Boudrias inscrit un tour du chapeau

À son troisième match dans son nouvel uniforme noir et blanc, Shawn Boudrias a inscrit le premier tour du chapeau de sa jeune carrière dans la LHJMQ.

L'attaquant de 17 ans a réalisé l'exploit devant 9334 spectateurs dans le dernier match de l'année au Centre Vidéotron. Les trois buts de Boudrias, jumelés à la soirée d'un but et quatre passes de Vitalii Abramov, ont conduit les Olympiques à une victoire de 8-3 sur les Remparts de Québec.

« On ne partira pas en peur avec un seul match, mais c'est encourageant. Il faut croire que le changement d'air a fait du bien à Boudrias. Je trouve aussi que Will Thompson nous a bien aidés depuis son arrivée », a commenté le directeur général Marcel Patenaude.

Boudrias a déjà quatre points en trois parties avec les Olympiques. Le centre de 6'4'' n'en demandait pas temps à son arrivée à Gatineau.

« À Charlottetown, l'équipe est mieux classée. J'évoluais sur le troisième ou le quatrième trio ainsi que sur le deuxième avantage numérique. La situation est différente ici. Nous sommes classés plus bas. Le coach m'a fait confiance. Il croit en moi. Il m'utilise dans de bonnes situations. J'ai du bon temps de jeu sur l'avantage numérique et j'ai plus de chances de marquer », a dit celui qui a compté deux de ses trois buts sur l'attaque massive à Québec.

Ces dividendes instantanés ont eu un effet sur la confiance du nouvel arrivant. « C'est toujours bien de pouvoir contribuer rapidement aux succès d'une nouvelle équipe. Je me sens maintenant un membre à part entière des Olympiques. Ça clique déjà bien entre Vincent Milot-Ouellet, Alexandre Landreville, Anthony Gagnon et moi. »

Rendu à huit buts pour l'ensemble de sa saison, Boudrias a déjà doublé la production de sa saison recrue.

Si Marcel Patenaude croit avoir fait une bonne affaire en sacrifiant Nicolas Meloche, Jean-Sébastien Taillefer et Mark Grametbauer pour aller chercher Boudrias, Thompson, Carl Gervais et Marc-Olivier Alain, il ne faudrait pas se surprendre de voir le directeur général bouger à nouveau d'ici la fermeture de la période des transactions le 6 janvier à midi.

« Les dernières journées ont été très occupées. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone. J'étudie différents scénarios. Nos joueurs de 19 et 20 ans sont en forte demande, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de les échanger ? J'ai l'impression d'avoir un club compétitif entre les mains. Je pense que nous allons être un meilleur club de séries éliminatoires que de saison régulière. Je ne serais pas inquiet d'attaquer les séries avec notre groupe actuel. J'essaie de voir comment on peut continuer d'améliorer l'équipe. »

Trenin pas échangé

D'ailleurs, le DG n'aime pas la rumeur qui circule voulant qu'un marché incluant Yakov Trenin ait déjà été conclu. « C'est faux. Il n'y a rien de fait en ce sens là. Je trouve ça désolant d'entendre ça. »

Les Olympiques ont un dernier match à disputer à domicile mercredi avant la fin de la période des transactions. Il semble bien qu'il n'y aura pas de changement à l'alignement d'ici le match contre les Saguenéens de Chicoutimi.

Malheureusement, les deux autres joueurs obtenus dans le marché avec les Islanders ne sont toujours pas en mesure de jouer. Marc-Olivier Alain (16 ans) est toujours incommodé par une blessure mineure, mais il devrait jouer quelques matches en janvier. Carl Gervais (17 ans), victime d'une commotion cérébrale à son premier match avec le club, recommencera à patiner en solitaire mardi et suivra le protocole de retour au jeu établi dans ce cas précis.