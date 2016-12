Bellemare rend hommage à Théodore

« Je ne dirais pas que je suis soulagé de voir Mark partir. On s'entendait très bien, mais ça me donne la chance d'avoir le filet. Maintenant, je dois prouver que j'ai encore l'étoffe d'un numéro un et répondre aux attentes », a commenté celui qui a été élu recrue défensive par excellence dans la LHJMQ la saison dernière.

Le match de mercredi était également le premier de la saison où Mark Grametbauer n'était plus dans les parages. Le Néo-Écossais avait été le gardien le plus occupé des Gatinois jusqu'à ce qu'il soit échangé aux Islanders de Charlottetown avant Noël.

« C'était un moment clé. On ne sait pas ce qui aurait pu se produire s'il avait marqué là-dessus, mais ça aurait pu influencer l'allure du match. Ce qui est important, c'est que nous sommes ressortis de ça en marquant un gros but sur le même avantage numérique. »

Devenu gardien numéro un des Olympiques la saison dernière, Bellemare trouvait qu'il était approprié de renvoyer l'ascenseur à l'une de ses idoles d'enfance. « On joue pour la même équipe. Il a eu du succès ici et dans la LNH. Je me suis dit que ça serait une bonne idée de lui rendre hommage. »

« J'ai eu l'idée pendant l'été. J'avais vu Brian Elliott faire un clin d'oeil à un ancien gardien des Blues de St-Louis en reproduisant son style d'équipement. Je voyais la bannière de José Théodore au plafond du centre Guertin. Je savais qu'il avait été un grand de l'organisation. C'était un des gardiens que j'admirais quand j'étais jeune. Comme moi, il attrape de la main droite. Après une recherche sur Google, je me suis rendu compte qu'il était possible de reproduire son masque et son équipement. J'ai donc parlé avec José durant l'été pour voir si c'était correct avec lui. Il était bien content de ça. »

Il s'est écoulé 29 matches cette saison avant que Jeffrey Durocher inscrive son premier but. Ce but de l'attaquant de 17 ans a déclenché une avalanche.

Depuis ce premier but, Durocher a six buts et 11 points à sa fiche en six parties. Mercredi soir, un autre attaquant de 17 ans est parvenu à briser la glace. Premier joueur sélectionné par les Olympiques en 2015, Anthony Gagnon a fait scintiller la lumière rouge pour la première fois en 18 parties cette saison.

Son soulagement a été immense. Il a maintenant hâte au prochain match des Olympiques à Sherbrooke vendredi pour voir s'il pourra enchaîner avec une séquence similaire à celle de son coéquipier Durocher.

« Je pense avoir vécu les mêmes choses que Jeffrey cette saison. J'ai attendu ce premier but pendant longtemps. Comme Jeffrey, je n'ai jamais cessé de travailler. Jeffrey mérite tout ce qu'il lui arrive et je vais essayer de faire pareil et poursuivre sur ma lancée. J'avais eu des chances dans les derniers matches. Ce n'était qu'une question de temps. »

Tenu en échec pendant 17 matches de suite, Anthony Gagnon ne cache pas qu'il commençait à se questionner.

« Je me posais beaucoup de questions. J'essayais de ne pas penser à ma léthargie, mais ça me trottait toujours derrière la tête. Quand j'avais des chances, je précipitais mes gestes. Je tenais mon bâton serré, mais je commençais à obtenir plus de chances dernièrement. J'espère que ce but sera le début de quelque chose. Dans le fond, il me manquait un peu de confiance, mais j'en ai eu en jouant davantage récemment. »

Ce premier but, Gagnon l'a obtenu sur l'avantage numérique et il voudra tout faire pour inciter son entraîneur à le renvoyer dans la mêlée en pareilles circonstances.

Justement, Mario Duhamel pense que les parcours de Durocher et Gagnon se ressemblent énormément. « Anthony n'a pas vécu que des moments roses cette année. Il a été blessé. Ç'a retardé sa progression. Comme tout jeune joueur de caractère qui veut réussir, ça n'avançait pas assez vite à son goût, mais ce qu'il a vécu, il va le traîner comme bagage et ça va faire de lui un meilleur joueur. Ça fait partie de la progression d'un athlète. »