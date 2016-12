L'offensive des Olympiques explose

Sont partis : les vétérans Nicolas Meloche, Jean-Sébastien Taillefer et Mark Grametbauer. Représentant la Russie au Championnat mondial de hockey junior, Yakov Trenin n'était pas là non plus pour prêter main-forte à son équipe mercredi soir au centre Robert-Guertin, mais la jeunesse des Olympiques a pris le relais.

Deux joueurs de 17 ans ont donné le ton à une victoire de 7-4 des Gatinois sur la Foreurs de Val-d'Or. Anthony Gagnon a d'abord ouvert la marque en inscrivant son premier but de la saison pendant un avantage numérique. Puis, Jeffrey Durocher a fait 2-0 sur une superbe passe de Vitalii Abramov. Nouveau membre des Olympiques, Shawn Boudrias a récolté la deuxième mention d'aide sur le jeu. L'attaquant de 17 ans n'aura mis que 8:40 avant d'inscrire son premier point dans l'uniforme Noir et Blanc.

Pour sa part, Carl Gervais n'a pas eu la chance de participer au pointage. Blessé, il n'a pas joué à partir de la deuxième période. Il souffre de symptômes liés à une commotion cérébrale. Will Thompson, l'autre élément acquis des Islanders de Charlottetown, a terminé le match avec un différentiel de +2, un sommet qu'il a partagé avec Durocher chez les Olympiques.

Vitalii Abramov a poursuivi l'explosion offensive des locaux en première période en comptant lui aussi sur l'attaque massive. Rapidement, c'était 3-0 pour les Olympiques, mais rien de tout ça n'aurait pu se produire sans la vigilance de Mathieu Bellemare, qui a bien protégé le fort dans les cinq premières minutes de jeu à l'avantage des visiteurs qui menaient 8-3 dans les tirs au but après seulement cinq minutes.

Portant une réplique du masque de José Théodore à l'époque où il représentait les Olympiques de Hull, Bellemare a notamment dû repousser une échappée pendant un avantage numérique des siens pour garder la marque 0-0 tôt dans le match.

Les écluses se sont ouvertes quand les Olympiques ont compté trois fois sur leurs trois premiers avantages numériques du match. Daniel Del Paggio a fait 4-0 à cinq contre cinq, mais Vincent Milot-Ouellet a donné un dur coup aux Foreurs en marquant le troisième but en avantage numérique des locaux. Après 28 minutes de jeu, c'était déjà 5-0.

Petite frousse

David Henley, Mathieu Nadeau, pendant un désavantage numérique, et Simon Lafrance ont semé une frousse chez les 2336 partisans à l'intérieur du « Vieux Bob » en marquant trois buts consécutifs, mais Alex Dostie a freiné l'hémorragie en profitant de l'indiscipline des Foreurs pour inscrire le quatrième but des siens avec l'avantage d'un joueur. Vincent Ouellet-Ouellet a complété la marque avec son deuxième but du match qui a chassé Étienne Montpetit avec neuf minutes à écouler.

Le gardien des Foreurs a effectué 23 arrêts sur 30 tirs. Dereck Baribeau a repoussé les deux derniers tirs des Olympiques. Devant la cage gatinoise, Mathieu Bellemare a affronté un barrage de 36 lancers.

Vincent Milot-Ouellet, Zack MacEwen et Alex Dostie ont complété le match avec trois points chacun.

Libéré

Soulagé, Anthony Gagnon s'est senti libéré en faisant secouer les cordages une première fois. « Je m'étais imposé beaucoup de pression pour marquer ce premier but. Ça faisait longtemps que je l'attendais. Je savais qu'il s'en venait. J'ai eu de bonnes occasions dans le dernier match. J'ai joué davantage aujourd'hui. Ça m'a donné confiance. »

Gagnon a aussi engagé le combat pendant le match. « Je ne suis pas ce genre de joueur, mais tout est lié. J'ai marqué. J'ai pris confiance et de temps en temps, ça va arriver que je laisse tomber les gants. »

Vincent Milot-Ouellet était aussi un joueur soulagé après sa prestation offensive. « Il nous manquait des joueurs. Je devais en profiter. J'ai travaillé fort. Je n'avais pas perdu confiance. Je savais que les points allaient finir par arriver. »

La victoire permet aux Olympiques (15-17-3) de passer de la 15e à la 12e place du classement général. Ils ont notamment devancé les Foreurs (15-18-1) avec ce gain obtenu dans le dernier match présenté à Guertin en 2016. Les Olympiques vont terminer l'année avec des matches à Sherbrooke vendredi et à Québec samedi.