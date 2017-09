Les 67's réduisent leurs effectifs

L'équipe a réduit ses effectifs à 27 joueurs en retranchant surtout des recrues de 16 et 17 ans. Seul le vétéran Connor Warnholtz, qui a joué un rôle marginal en disputant 54 matches avec les 67's au cours des deux dernières saisons, n'a pas été épargné vendredi.

Seize attaquants, huit défenseurs et trois gardiens ont été retenus pour amorcer le calendrier préparatoire dimanche à Kingston. Chose certaine, les 67's seront encore jeunes lors de la saison 2017-18. Le club n'a que deux joueurs de 20 ans (le gardien Leo Lazavev et l'attaquant Matt Foget) et cinq vétérans de 19 ans : le gardien Olivier Lafrenière ainsi que les attaquants Travis Barron, Tye Felhaber, Nolan Gardiner et David Pearce. Encore là, ces deux derniers n'ont pas franchi le plateau des 10 points la saison dernière.

Le noyau des 67's est essentiellement composé de joueurs prometteurs de 16, 17 et 18 ans. Les « 17 ans » sont d'ailleurs en majorité au camp puisqu'ils sont 10. Il reste huit joueurs de 18 ans à l'essai et trois autres joueurs de 16 ans.

Les trois premières sélections des 67's au dernier repêchage - Graeme Clarke, Jack Quinn et Lucas Peric - sont d'ailleurs toujours avec l'équipe, tout comme les jeunes vétérans de 17 ans : Kevin Bahl, Carter Robertson et Peter Stratis.

Repêchés en 2016, le gardien Cédrick Andrée (d'Orléans) ainsi que les attaquants Samuel Bitten, Mitchell Hoeslscher et Quinn Yule vont tenter d'obtenir un poste permanent à 17 ans.

Les deux choix européens du club, Nikita Okhotyuk et Oliver True, sont bien sûr encore au camp. Le Russe a été impressionnant dans les trois matches intra-équipe même s'il fêtera ses 17 ans en décembre. True n'a cependant pas encore joué puisqu'il soigne une fracture à un doigt. Lui aussi âgé de 17 ans, il vise un retour au jeu au début de la saison régulière.

Toujours chez les joueurs de 17 ans, Seva Losev a été l'une des révélations du camp. Sélectionné dans le repêchage supplémentaire des joueurs de 17 ans de la Ligue de l'Ontario cet été, cet attaquant russe a passé les dernières saisons à l'Académie canadienne et internationale de hockey à Rockland.

Défensivement, Kyle Auger, Noel Hoefenmayer et Hudson Wilson sont les défenseurs les plus âgés du club. Ils ont tous 18 ans ! Sasha Chmelevski, Austin Keating, Kody Clark et Ben Evans sont les autres vétérans de 18 ans qui composent l'attaque. « Nous sommes ravis de l'effort et de l'intensité qui ont été déployés dans les premiers joueurs du camp. Les joueurs qui restent sont excités d'amorcer la prochaine phase du camp avec un match hors-concours dimanche », a indiqué le directeur général du club, James Boyd.