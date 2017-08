Un vent de fraîcheur chez les 67's

Il ne reste presque plus de traces du régime de Jeff Brown chez les 67's d'Ottawa.

Mercredi, le camp d'entraînement de l'équipe de la Ligue de l'Ontario (LHO) s'est mis en branle à l'Université d'Ottawa sous la supervision du nouvel entraîneur-chef André Tourigny. Au printemps, dans une décision mutuelle, Brown a quitté l'organisation, laissant ses postes d'entraîneur-chef et de directeur général. Après trois saisons où l'équipe n'avait pas gagné une ronde des séries éliminatoires, il a abandonné le navire et ses adjoints ont fini par en faire autant.

Tenu en haute estime dans la LHJMQ où il a dirigé les Huskies de Rouyn-Noranda et les Mooseheads de Halifax pendant une dizaine d'années, André Tourigny arrive à la barre des 67's avec trois années d'expérience comme adjoint dans la LNH. Il s'est entouré d'une solide équipe d'entraîneurs avec les nominations de Mario Duhamel, Norm Milley (nouveau retraité du hockey professionnel) et Andy Chiodo (gardiens).

James Boyd est maintenant assis dans le fauteuil du directeur général et Jan Egert lui servira d'adjoint. Ça fait plusieurs nouveaux visages à la tête du club et ce n'est pas une mauvaise chose selon le capitaine Travis Barron.

«Il y a tellement de nouveau monde que même les vétérans étaient nerveux ce matin pendant les tests physiques! Mais plus la journée avançait, plus il y avait de sourires sur les visages des joueurs. Je recommande d'ailleurs à tout le monde de savourer le moment. Le hockey est censé être amusant! J'aimerais avoir encore 16 ans», a dit l'ancien premier choix des 67's qui entame déjà sa quatrième année avec l'équipe.

Après avoir été nommé entraîneur-chef et vice-président des opérations hockey en juin, André Tourigny a finalement pu voir ses joueurs l'oeuvre mercredi au complexe Minto de l'Université d'Ottawa.

Les 45 joueurs qui se sont présentés au camp n'auront pas beaucoup de temps pour se mettre en valeur. Vendredi, après seulement trois matches intra-équipes, le groupe sera réduit à 25-28 joueurs.

«O m'a beaucoup parlé des joueurs durant l'été. Maintenant, je vais apprendre à les connaître moi-même. Nous avons rencontré tous nos vétérans avec leurs familles durant l'été pour leur faire part de nos attentes et du type d'équipe que nous voulons former. Nous voulons une équipe rapide, intense, implacable. Nous voulons des joueurs en forme. Cette semaine, ils ont l'occasion de nous montrer ce qu'ils ont fait durant l'été. Nous allons rapidement savoir qui est prêt à monter à bord. Nous avons de bons jeunes joueurs et plusieurs choix au repêchage qui s'en viennent. C'est le 50e anniversaire des 67's. C'est une grosse année. Nous voulons faire les choses correctement.»

Dix-neuf des 45 joueurs au camp ont déjà de l'expérience de la LHO. Assurément, il faudra faire de la place à de jeunes espoirs et André Tourigny est conscient que des décisions difficiles devront être prises rapidement.

«Je ne voulais pas brusquer les choses durant l'été. Je voulais d'abord voir les joueurs de mes propres yeux, mais il est évident que des transactions sont possibles avec 19 vétérans qui sont de retour.»

Fait intéressant, les 67's alignent présentement cinq joueurs d'origine russe, dont les vétérans Leo Lazarev et Sasha Chmelevski. Seul le défenseur Nikita Okhotyuk a été sélectionné au repêchage européen. Les autres sont passés par les États-Unis avant d'accéder à la LHO.

Après avoir effectué leurs premières coupes vendredi, les 67's vont disputer un premier match hors-concours à Kingston dimanche.