Remontée des Petes face aux 67's

Ils ont même eu trois avances de deux buts.

L'ennui, c'est que les Petes ont profité d'une poussée de cinq buts en troisième période pour les coiffer au compte de 7-5.

La défaite est venue gâcher la première soirée de deux points dans la Ligue de l'Ontario du Franco-Ontarien Samuel Bitten.

La recrue de 16 ans a inscrit son deuxième but en six matches dans l'uniforme des 67's. Une autre recrue, Nolan Gardiner, a fourni son premier but en carrière dans le revers.

Artur Tyanulin, Patrick White et Travis Barron ont été les autres à déjouer le gardien Dylan Wells, testé à 30 reprises. Jonathan Ang a été le meilleur des vainqueurs avec un but et quatre points.

Zach Gallant a aussi battu Leo Lazarev deux fois dans la victoire des Petes (19-11-4). Le gardien des 67's a affronté 37 lancers. Le dernier but a été compté dans une cage déserte. Les 67's (15-16-5) reprendront l'action vendredi (16h) à Ottawa alors qu'ils recevront les Generals d'Oshawa.