Balmas donne la victoire aux Olympiques

À leur deuxième rencontre officielle - le match contre l'Armada de dimanche dernier a été suspendu -, les Gatinois ont évité la répétition de ce scénario pour l'ouverture locale de l'Océanic de Rimouski. Cette fois, la prolongation leur a souri quand Mitchell Balmas a mis fin au débat en sautant sur un retour de lancer de Will Thompson pour donner un gain de 3-2 aux Olympiques.

Les visiteurs doivent cependant une fière chandelle à leur gardien Tristan Bérubé qui a maintenu la marque à 2-2 pendant toute la troisième période malgré une domination de 18-5 de l'Océanic au chapitre des tirs au but.

« Tristan a joué tout un match, particulièrement en troisième période où il a réalisé de gros arrêts. Il y a eu plusieurs tirs de loin. L'Océanic tirait de partout, mais il y avait beaucoup de circulation devant lui et il a dû faire des efforts pour s'assurer de bien voir la rondelle », a dit l'entraîneur-chef Éric Landry au sujet du gardien qui a amorcé les trois premiers matches des Olympiques cette saison.

Avant le but décisif de Balmas, les Olympiques (1-0-1) n'avaient jamais eu l'avance de la rencontre. Yannick Bertrand, de Wendover et Orléans, a d'ailleurs inscrit le premier but de la saison de l'Océanic devant ses partisans du Colisée Financière Sun Life.

L'avantage numérique aura cependant aidé les hommes d'Éric Landry à revenir dans le match. Le capitaine Alex Breton a créé l'égalité 1-1 en première période, puis après un but de Maxim Trépanier qui a redonné une avance de 2-1 aux locaux, Mikhail Shestopalov a inscrit son premier but en carrière dans la LHJMQ pendant la période médiane. Encore une fois, les Gatinois évoluaient en supériorité numérique.

Le Thursolien Anthony Beauchamp a récolté des passes sur les deux premiers buts des Olympiques. Évoluant dans son coin de pays, Tristan Bérubé a pris les choses en main. Deuxième étoile de la soirée, le natif de La Pocatière a réalisé 35 arrêts dans la victoire. Son opposant Colten Ellis a bloqué 29 lancers.

« La vitesse de Beauchamp a fait la différence sur son trio. Elle a apporté des chances de marquer à ses coéquipiers. Quant à Shesto, c'était une question de temps pour lui. Il a connu un autre fort match ce soir. Il allait compter bientôt. C'était écrit dans le ciel », a ajouté Landry.

Abramov attend

Les Olympiques prendront le chemin de Québec samedi matin où ils auront rendez-vous avec les Remparts en après-midi.

Fraîchement revenu de Columbus, Vitalii Abramov n'a pas pu prendre au match à Rimouski et les Olympiques ne s'attendent pas à ce qu'il obtienne son autorisation de la Fédération internationale de hockey sur glace à temps pour jouer contre les Remparts non plus.

« Il est resté à Québec vendredi. On va le retrouver samedi, mais nous attendons toujours son transfert international. Des fois, ça peut prendre quelques jours », a expliqué Landry.