Un gros point sur la route

Vendredi soir, à leur premier match disputé à Victoriaville, ils ont eu l'avance 1-0 jusqu'en troisième période. Mais les Tigres feront partie des meilleures équipes du circuit Courteau en 2017-18 et ils ont été aidés par les retours de leurs trois joueurs qui participaient à des camps d'entraînement de la LNH.

Ivan Kosorenkov, qui est arrivé du camp des Flyers de Philadelphie jeudi, a nivelé la marque 1-1 pendant un avantage numérique en début de troisième période. Puis, Maxime Comtois, de retour du camp des Ducks d'Anaheim, a inscrit le but de la victoire en prolongation.

Les Olympiques sont quand même sortis du Colisée Desjardins avec un précieux point au classement malgré la défaite de 2-1 et l'entraîneur-chef Éric Landry ne pouvait pas être déçu de cela.

« Les Tigres ont une équipe offensive et nous les avons tenus en échec pendant deux périodes. Ils ont eu du temps en zone offensive, mais nous arrivions à les forcer vers l'extérieur pour limiter leurs chances de marquer. C'est décevant de perdre en prolongation, mais en considérant qu'il nous manquait Will Thompson (un défenseur de 20 ans suspendu deux matches) et qu'ils avaient eu des renforts de la LNH, nous allons prendre ce point sur la route. »

Les deux gardiens de la partie ont été alertes dans ce premier duel de la saison régulière. Les deux équipes ont tiré 32 fois chacune vers le filet adverse. Tristan Bérubé a hérité de la troisième étoile grâce à ses 30 arrêts. Son opposant, Tristan Côté-Cazenave a cependant été plus que parfait. Il n'a pas été déjoué de la soirée. Il a reçu la deuxième étoile.

Les Olympiques ont d'ailleurs profité de son bris d'équipement pour marquer leur seul but pendant son absence. En avantage numérique, Shawn Boudrias a battu la recrue Anthony Morrone sur le seul tir auquel il a fait face dans la dernière minute de jeu de la deuxième période !

Malheureusement pour les Gatinois, Côte-Cazenave a repris sa place devant le filet en troisième période. Pier-Olivier Lacombe et Mitchell Balmas ont récolté des passes sur le seul but des visiteurs.

Pour Éric Landry, ce premier match de la campagne 2017-18 a été à l'image du calendrier préparatoire des Olympiques.

« Nous avons continué à jouer de la même façon que dans nos matches hors-concours. Nous avons été agressifs. Nous avons enlevé du temps et de l'espace à nos adversaires. Ç'a fonctionné, car les Tigres n'ont marqué qu'un but en temps réglementaire. En général, le match s'est bien déroulé. Je suis content de l'effort de nos joueurs qui ont payé le prix sur la glace. Nos défenseurs ont été solides. J'ai aussi aimé notre offensive. Nous avons créé de belles pièces de jeu près du filet, mais nous n'avons pas été capables de les compléter. »

Si la défensive représente la force des Gatinois cette année, l'attaque, elle pourrait constituer son point faible.

Ouverture à Guertin

Les Olympiques reprendront l'action dimanche au centre Robert-Guertin où un tail-gate party précédera le match d'ouverture local contre l'Armada de Blainville-Boisbriand.

Des activités familiales gratuites seront proposées dans le stationnement du « Vieux Bob ». Il y aura un groupe de musique sur place, des structures gonflables et de l'animation.

Avant le match, les Olympiques dévoileront l'identité de leur nouveau capitaine.

À Victoriaville vendredi soir, les vétérans de 20 ans Alexandre Landreville et Alex Breton portaient les « A » des assistants sur leurs chandails. Personne ne portait le « C » du capitaine. En même temps, Will Thompson n'était pas de la partie. S'il avait joué, aurait-il été l'heureux élu ? Peut-être aurait-il porté le « A » en attendant l'annonce de dimanche ? À suivre.