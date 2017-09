Bon retour à l'école

Au premier match non officiel de cette nouvelle équipe de la Ligue américaine, les anciens des Patriotes de l'U.Q.T.R. Guillaume Asselin et Charles-David Beaudoin ont compté au troisième tiers dans un gain de 3-1 vendredi soir au Complexe sportif de l'U. d'O.

Alors que Beaudoin est à l'essai au camp des Sénateurs depuis que leurs recrues se sont rapportées dans la capitale nationale il y a deux semaines, Asselin vient à peine d'arriver alors que le club qui l'a mis sous contrat dans la ligue East Coast, le Thunder de Wichita, lui a obtenu un essai avec Belleville, dont le camp s'ouvrira officiellement dimanche.

Un autre invité à ce camp, Ethan Werek, avait eu l'honneur de compter le premier but de l'histoire du club de Belleville au premier tiers, but auquel le nouveau défenseur du Gris et Grenat Médric Mercier, a répliqué en avantage numérique avec un tir voilé que le gardien Danny Taylor n'a vu que trop tard.

C'est la troisième année de suite que le club-école des Sénateurs affronte une formation universitaire, ayant encaissé un revers de 1-0 contre les Ravens de Carleton il y a deux ans avant de l'emporter 3-2 contre ces mêmes Gee Gees l'an dernier.

« Ce sont de bons matches, compétitifs. C'est tôt dans le camp pour nous, on aurait probablement une meilleure cohésion dans une semaine, mais notre club n'a que deux parties hors-concours à disputer avant de commencer la saison avec neuf parties à l'étranger », a indiqué le d.g. adjoint des Sénateurs Randy Lee, qui gère le club-école.

Asselin, un ancien du Junior de Montréal et des Saguenéens de Chicoutimi, était heureux d'avoir pu évoluer devant les dirigeants des Sénateurs présents pour l'occasion, incluant le d.g. Pierre Dorion. Il a obtenu un bon temps de glace, surtout qu'un vétéran du club en attaque, Jack Rodewald, a quitté au premier vingt en raison d'une blessure à une jambe.

« Je suis content de mon match, j'ai donné ce que j'avais à donner pour essayer de rester le plus longtemps possible au camp à Belleville et peut-être avoir un poste sur l'équipe, on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'espère faire bonne impression, je ne sais pas si je vais commencer là, mais si jamais pendant la saison ils veulent m'avoir, ils vont me connaître. En sortant de l'universitaire comme Jordan Murray et Charles-David Beaudoin, tu ne sais jamais ce qui peut arriver si tu continues à travailler fort. Le hockey universitaire est tellement sous-estimé, il y a plein de bons joueurs qui n'étaient peut-être pas prêts physiquement à 20 ans en sortant du junior, comme moi », a souligné celui qui avait joué une dizaine de parties à Greenville, dans la Ligue East Coast, en 2013-2014.

L'entraîneur des Gee Gees Patrick Grandmaître a aimé ce qu'il a vu de son club, même si les Senators ont largement dominé en possession de rondelle. « J'ai aimé notre première période, mais je le voyais venir avec leur attaque constante, les défenseurs qui appuient l'attaque et leur transition, c'est un rythme difficile à maintenir. Quand on avait notre énergie et qu'on était structurés, on était plus là que l'année passée. Mais eux, je les ai trouvés plus structurés que l'an passé. L'an passé, c'était leur première année avec un nouveau personnel d'entraîneurs et un nouveau système, leur manque d'organisation nous avait aidés », analysait-il.

« Ça reste un test incroyable pour nous, nos joueurs aiment ça et c'est bon dans un camp d'entraînement de faire face à un haut niveau comme ça », a ajouté Grandmaître, dont le club disputera deux autres parties hors-concours la semaine prochaine aux États-Unis, avant d'amorcer une deuxième saison régulière depuis son retour à la compétition le 12 octobre en visitant les Ravens de Carleton.

Ce match hors-concours a signifié la fin du camp d'entraînement pour deux joueurs d'âge junior, les Sénateurs devant renvoyer Drake Batherson (Cap-Breton) et Parker Kelly (Prince Albert) à leurs formations respectives samedi.