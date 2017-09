La 50e saison démarre du mauvais pied

Le nouvel entraîneur-chef André Tourigny n'aura aucune difficulté à faire mieux vendredi soir à Mississauga puisque son club a été massacré 11-2 à Barrie jeudi soir. L'équipe pourrait même se demander si elle a fait le bon choix en échangeant le vétéran gardien Leo Lazarev aux Colts la semaine dernière. Ce dernier a repoussé 20 des 22 tirs de ses anciens coéquipiers dans la victoire des siens. Pendant ce temps, Olivier Tremblay a reçu le coup de crochet de son entraîneur après seulement 28 minutes où il avait cédé six fois sur 17 tirs. Le gardien de 20 ans qui a terminé sa dernière saison avec les Huskies de Rouyn-Noranda a été remplacé par Olivier Lafrenière avec un pointage de 6-1, mais les Colts n'avaient pas terminé leur travail de destruction. Ils ont ajouté cinq buts sur 20 tirs contre le vétéran gardien franco-ontarien. Les 67's ont amorcé la saison avec trois gardiens. La recrue Cédrick Andrée a été laissée de côté jeudi. En attaque, le Russe Kirll Nizhnikov a récolté quatre points dans la victoire. Curtis Douglas et l'espoir de premier plan du prochain repêchage de la LNH Andrei Svechnikov ont inscrit deux buts chacun. La réplique des 67's est venue du vétéran Mathieu Foget et de la recrue de Rockland Seva Losev. Avant le match, le club a retranché le vétéran David Pearce et la recrue de 16 ans Jack Quinn. En incluant le capitaine Travis Barron qui est encore au camp de l'Avalanche du Colorado, les 67's ont encore 14 attaquants.