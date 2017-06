Des invitations pour Groulx, Simoneau et Hogue

Le premier entreprend sa saison qui le mènera au repêchage dans la LNH en 2018. Les deux autres préparent leur entrée dans la Ligue canadienne de hockey après avoir été sélectionnés respectivement par les Voltigeurs de Drummondville et le Sting de Sarnia.

Mardi après-midi, les noms de Benoît-Olivier Groulx (Gatineau), Xavier Simoneau (St-André-Avellin) et Alexandre Hogue (Embrun) se sont retrouvés sur la liste des 197 joueurs invités à prendre part à l'un des trois camps d'évaluation des équipes canadiennes de hockey U20, U18 et U17 cet été. Groulx sera à Calgary pour prendre part au camp de l'équipe nationale des moins de 18 ans en compagnie de 43 autres joueurs. Le camp débutera le 28 juillet. Le 2 août, l'équipe sera assemblée et partira à la conquête de la médaille d'or à la classique Ivan Hlinka.

Simoneau et Hogue débarqueront à Calgary quelques jours plus tôt, le 22 juillet. Ils seront du nombre de 111 joueurs qui tenteront de se faire une place parmi les trois équipes canadiennes qui participeront au Défi mondial des moins de 17 ans en Colombie-Britannique à l'automne.

William Bitten, de Gloucester, a quant à lui été retenu parmi les 42 joueurs qui prendront part au camp d'Équipe Canada junior (U20) à Plymouth. L'espoir du Canadien de Montréal a déjà représenté le Canada chez les U17 et U18.

Plusieurs autres hockeyeurs de la région d'Ottawa ont obtenu des invitations dans les catégories U18 et U17. Chez les U18, les défenseurs Giovanni Vallati (Kitchener) et Merrick Rippon (Ottawa junior A) ainsi que l'attaquant Serron Noël (Oshawa) se joindront à Benoît-Olivier Groulx tout comme les deux défenseurs des 67's d'Ottawa, Carter Robertson et Kevin Bahl.

Chez les moins de 17 ans, le gardien Luke Cavallin (Greely), les attaquants Joe Carroll (Carp), Graeme Clark (Ottawa et premier choix des 67's) et Alex Johnston (Stittsville) ont également retenu l'attention des recruteurs de Hockey Canada. Aucun joueur des Olympiques de Gatineau ne fait partie des listes d'invités.