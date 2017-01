Tout le monde est très fier de Chabot

Les joueurs qui l'ont côtoyé durant les mois de septembre et d'octobre ont quand même été supris, un peu, de le voir dominer de la sorte au Championnat mondial de hockey junior.

« Oui, je dois reconnaître qu'il m'a un peu surpris », dit Zack Smith.

« Je l'ai juste vu jouer un peu au camp d'entraînement. Je ne pouvais pas deviner qu'il serait capable de passer autant de minutes sur la patinoire. Il s'est vraiment bien comporté. Je ne l'avais jamais vraiment vu à l'oeuvre contre d'autres joueurs d'âge junior, mais je dois reconnaître qu'il a été très bon. Je dirais même qu'il a été le meilleur joueur d'Équipe Canada durant le tournoi. »

Chabot fut bien meilleur que ça, en fait. Les responsables du tournoi lui ont décerné deux honneurs individuels d'importance : celui de défenseur et de joueur par excellence de la compétition.

Il a fait tout ça sous l'oeil attentif du directeur général des Sénateurs. Pierre Dorion a passé quelques jours au Centre Bell.

Son futur entraineur, Guy Boucher, a regardé les moments forts de la compétition à la télévision.

« Nos espoirs en général ont bien paru durant le tournoi, dit-il. Chabot a été tout simplement excellent. Colin White a été un des leaders de l'équipe américaine. Nous pouvons être très fiers d'eux. Je ne sais pas trop quand ils seront prêts pour la LNH. Ce qui me semble certain, c'est que dans un avenir pas trop lointain, ils devraient avoir la chance de jouer avec nous », croit-il.

Boucher a passé les derniers jours « en famille ».

White malade

Pour Chabot, les hommages arrivaient vraiment de tous bords, tous côtés, vendredi. Même ses rivaux tenaient à le féliciter.

« Il a vraiment connu un tournoi à tout casser. Je suis très content pour lui et pour sa famille qui l'a soutenu dans cette aventure », a déclaré Colin White, en début d'après-midi, durant son bref passage sur les ondes de TSN 1200.

En tant que membre de l'équipe américaine, cet autre espoir de premier plan des Sénateurs flotte, lui aussi. À défaut de s'en tirer avec tous les honneurs individuels, il a quitté Montréal avec une médaille d'or autour du cou.

À la radio, on a pu apprendre que cette conquête lui a vraiment tout pris. Comme plusieurs de ses coéquipiers, il a été affaibli par un sale virus. White a confié qu'il n'a presque pas dormi dans la nuit qui a précédé la finale. Il était trop malade. Il était toujours fiévreux quand il a enfilé son uniforme pour aller affronter les Canadiens.

« Je suis allé me coucher immédiatement après la finale. J'étais vidé. Je n'avais même pas l'énergie d'aller célébrer », jure-t-il.

White est si malade qu'il pourrait rater un autre rendez-vous important. Ce week-end, ses coéquipiers de Boston College doivent disputer un match en plein air au mythique Fenway Park.

« Je ne veux rien promettre. Tout dépendra de la façon dont je me sens à mon arrivée à Boston. Je ne veux pas jouer et risquer de me rendre encore plus malade, ce qui pourrait hypothéquer le reste de ma saison. »

Chabot est sous contrat avec les Sénateurs. Il devrait logiquement faire le saut chez les pros l'automne prochain.

White pourrait l'imiter en signant son premier contrat prochainement