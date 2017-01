Colin White : l'instinct du marqueur

Le secret est mal gardé, mais les Sénateurs d'Ottawa aimeraient aussi voir à quoi il ressemblerait dans leur uniforme noir-blanc-rouge à la fin de la saison. Le club de la capitale nationale s'estime chanceux. Il mise sur plusieurs joueurs dominants au Mondial junior de Montréal-Toronto. Colin White ne fait pas exception à la règle. Leur premier choix au repêchage de 2015 traîne la réputation de compter des buts importants. Mercredi, dans la victoire de 4-3 en tirs de barrage des Américains contre la Russie, il a enfilé le premier et le dernier but des siens en temps réglementaire. Ça lui en fait six en six matches dans le plus prestigieux tournoi de hockey junior au monde. Le représentant de Boston College est tellement utile à son équipe qu'il est l'attaquant le plus souvent employé par son entraîneur Bob Motzko.

Et pourquoi pas ? Au Championnat du monde de moins de 18 ans, en 2015, White avait donné la médaille d'or aux Américains en comptant le but vainqueur en prolongation contre la Finlande.

« Ce championnat avait été très important pour nous, se souvient White. Presque tous nos joueurs ont joué dans ce tournoi. Nous avons appris à jouer plusieurs matches cruciaux en peu de jours. Là, nous venons d'accéder à une autre finale, sauf que je rêve de ce match-là depuis que j'ai l'âge de sept ans. Je vais me coucher très tôt ce soir ! »

Le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, se frotte les mains de satisfaction depuis le début du tournoi. « Comme Thomas Chabot avec le Canada, Colin est utilisé à toutes les sauces. C'est un élément clé de son club. Il n'a pas froid aux yeux. Il est toujours sur la rondelle. Il marque de gros buts. Il est le moteur de son trio. »

Après avoir obtenu son laissez-passer pour la finale, White a d'ailleurs été sélectionné parmi les trois meilleurs joueurs de l'équipe américaine mercredi.

Deuxième meilleur franc-tireur de la compétition derrière le Russe Kirill Kaprizov (8 buts), White connaît déjà les plans des Sénateurs à son endroit. « Au début de l'année, ils m'ont parlé de la possibilité de m'amener avec eux après ma saison universitaire. Ils gardent leurs distances pendant le tournoi pour ne pas nuire à ma concentration, mais c'est une option que je suis prêt à considérer. Je suis ouvert à faire mes débuts professionnels. Il faudra discuter des options à la fin de ma saison, mais je me sens prêt. »

L'attaquant de 19 ans dit avoir mis les bouchées doubles à l'entraînement pendant l'été afin de connaître une grosse saison. À sa deuxième année avec Boston College, White a compté 10 buts et il totalise 17 points en 18 matches.

« Je suis un joueur ciblé cette saison. Notre équipe est aussi différente, mais je pense avoir amélioré certains aspects de mon jeu. Je fonce davantage au filet. Je m'aventure dans les zones sales et ça rapporte. »

Comme sur son premier but contre les Russes mercredi où il était posté devant le filet de Ilya Samsonov pour faire dévier un tir d'un angle restreint. « Ça m'a touché les fesses ! J'étais à la bonne place ! »

Mercredi, les Américains ont réalisé une première en battant la Russie pour une première fois en huit matches de ronde éliminatoire. White rêve maintenant de faire honneur à sa réputation en comptant un autre but « capital ».