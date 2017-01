Julien Gauthier passe des Foreurs aux Sea Dogs

Avec cette nouvelle acquisition, qui suit celles du défenseur Simon Bourque (Montréal) et du gardien de but Callum Booth (Caroline), respectivement de l'Océanic et des Remparts, la formation de Danny Flynn se positionne comme l'équipe favorite pour remporter la Coupe du président, ce printemps.

« Je ne connaissais pas la destination finale, mais je savais qu'il y avait quelques endroits où il pouvait aller, dont Rouyn-Noranda et Charlottetown, mais je ne suis pas surpris qu'il se retrouve à Saint-Jean », a commenté le directeur général des Remparts, Philippe Boucher, au sujet de l'espoir des Hurricanes de la Caroline qui, selon diverses sources, aurait été acquis en retour de trois choix de repêchage et un espoir évoluant dans les rangs midgets.

Possédant déjà une solide formation comptant les Thomas Chabot (Ottawa), Nathan Noel (Chicago), Joe Veleno (admissible repêchage de la LNH 2018), Mathieu Joseph (Tampa Bay), Bokondji Imama (Tampa Bay) et Jakub Zboril (Boston), les Sea Dogs seront à prendre au sérieux après la limite des échanges, vendredi midi.

« Ça va être une belle machine de hockey, c'est sûr. Les gardiens de but, c'est une denrée rare et ils sont venus en chercher un bon en Callum Booth. Et tu ne gagnes pas sans une bonne défensive. On voit ce que Chabot fait au Championnat du monde, et ils ont des défenseurs de qualité. On a souvent vu Bourque jouer et on sait ce qu'il représente. Avec les Joseph, Gauthier, Veleno et les gars d'expérience qu'ils ont à l'attaque, ils vont être, par leur aspect physique et les habiletés de leurs joueurs, à surveiller », a reconnu Boucher, ajoutant que le défi qui attendra l'entraîneur-chef Danny Flynn sera de faire prendre la sauce dans son équipe.