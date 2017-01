Des espoirs qui font rêver les Sénateurs

« J'ai très peu joué à ma première année professionnelle l'an dernier. Pour moi, la meilleure façon d'atteindre la LNH, c'était de me rapprocher des Sénateurs. Jusqu'à présent, je n'ai aucun regret. Nous avons une très bonne équipe avec de très bons joueurs à Régina. Je vais poursuivre dans cette voie l'année prochaine en me rendant dans la Ligue américaine. »

Assurément, Jonathan Dahlen tient du père. Choix de première ronde des Rangers de New York en 1985, Ulf Dahlen a récolté 301 buts et 655 points en 966 matches dans la LNH. Fiston était âgé de six ans quand Ulf a pris sa retraite en 2003. Plusieurs se font un plaisir de lui rappeler les similitudes avec son père, mais Jonathan n'en pas pas vraiment idée. « On me dit que je suis fort autour du filet comme lui et que notre coup de patin est identique, mais il faudrait que je regarde des vidéos. J'étais jeune quand il a arrêté de jouer. »

Sur Ahl, Dorion voit un projet à plus long terme. « Il doit améliorer sa rapidité, mais il est gros et fort. Il est très utile lorsqu'il entre profondément en zone offensive. C'est un autre joueur avec un très bon lancer. Il n'a pas peur d'aller au filet. Il s'adapte bien au hockey nord-américain puisqu'il joue dans la Ligue de l'ouest. »

Et il y avait un directeur général d'une équipe de la LNH qui avait le sourire facile pendant sa visite au Centre Bell de Montréal lundi. Pierre Dorion a repêché deux joueurs de l'équipe suédoise pour le compte des Sénateurs d'Ottawa. Jonathan Dahlen (2 e ronde) et Filip Ahl (4 e ronde) ont été sélectionnés en 2015. Ils sont rendus à 19 ans et les deux jouent des rôles vitaux pour la troupe scandinave. Un compteur naturel, Dahlen, dont le père Ulf a été un excellent joueur dans la LNH, a déjà inscrit quatre buts en cinq matches. Ahl, un colosse de 6'3'' et 200 livres, a amassé deux passes en pivotant un troisième trio.

Les faibles assistances au Championnat mondial junior de Montréal et Toronto font jaser, mais Jonathan Dahlen a une réponse pour régler le problème.

«Amenez-nous le Canada en demi-finale et je pense que la place va se remplir !» Après avoir facilement éliminé la Slovaquie en quarts de finale lundi, l'espoir des Sénateurs d'Ottawa avait hâte d'attaquer son prochain défi. Avant de connaître son prochain adversaire, Dahlen espérait presque une victoire des Canadiens.

Il tenait à se frotter à une équipe remplie remplie d'éventuels joueurs de la LNH. «Nous serions en confiance contre le Canada. Nous les avons affrontés cet été à Detroit. Nous avions gagné 5-1. Nous croyons en nos chances de gagner l'or. Nous sommes ici pour tout rafler.»

La baisse des assistances par rapport au dernier championnat mondial qui a été disputé à Montréal et Toronto en 2015 ne dérange pas trop Dahlen non plus. «Pour moi qui joue en deuxième division en Europe, c'est déjà pas mal plus que ce à quoi je suis habitué.»

Filip Ahl, lui, estime que son équipe a progressé à chaque match et que les joueurs de son groupe d'âge sont prêts à remporter un premier championnat international. «Nous sommes ensemble depuis le U-16, U17 et U18 et nous n'avons jamais rien gagné. Cependant, nous avons toujours eu de bonnes équipes et nous semblons venir plus proches du but à chaque fois. Je pense que nous sommes rendus à maturité. Nous sommes en mission maintenant. La marche sera plus haute contre le Canada, mais nous sommes confiants et prêts.»

Le gagnant du match Canada-Suède passera en finale contre le gagnant du match États-Unis (Colin White) et Russie (Yakov Trenin).