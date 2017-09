SirVincent Rogers manque à l'appel

Martin Comtois

Déjà que le Rouge et Noir doit se rabattre sur son plan C au poste de quart arrière pour affronter les Rougrhiders de la Saskatchewan. Il devra maintenant miser sur une ligne offensive rapiécée de réservistes et de recrues.

Le coordonnateur de cette unité, Bryan Chiu, a appris en se pointant à la Place TD, jeudi matin, que le bloqueur étoile SirVincent Rogers raterait le prochain match. La direction refuse de dévoiler la nature de sa blessure subie à l'entraînement. « Une très lourde perte », a dit Chiu du colosse de 6'4'' et 319 livres. « Ce n'est pas seulement un des bons joueurs de la ligue, mais également un de nos leaders », a-t-il fait valoir à la veille de la visite des Riders. Ottawa se débrouille déjà depuis trois matches sans le vétéran centre Jon Gott, dont le poignet droit se retrouve dans un plâtre. Le nom du garde Nolan MacMillan a été placé sur la liste des blessés pour six parties. Il a été aperçu ces derniers jours avec un pied dans une bottine protectrice. Résultat, Chiu enverra dans la mêlée une ligne offensive composée de Jake Silas, Evan Johnson, Alex Mateas, Matt Albright et Jason Lauzon-Séguin. La moyenne d'âge est de 25,4 ans. « Probablement la ligne la plus jeune de la ligue », a avoué l'ancien centre étoile des Alouettes de Montréal. À la blague, un journaliste lui a demandé si la direction a tenté de le convaincre d'effectuer un retour au jeu. « Oh mon Dieu, non. Je n'ai pas la vitesse et la mobilité pour suivre ces gars-là », a ajouté Chiu, maintenant âgé de 43 ans. Sur un ton plus sérieux, il avoue que la version C ou D de la ligne à l'attaque sera mise à rude épreuve par les Riders dont l'entraîneur-chef Chris Jones, est un gourou de la défensive. Johnson ne compte que deux départs au compteur à sa saison recrue dans la LCF. Silas a passé plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain en 2017. Même chose pour Albright. Quant à Mateas, il commence à bien jouer depuis sa mutation au poste de centre après des difficultés en tant que garde. Lauzon-Séguin, qui dispute seulement sa deuxième saison chez les pros, s'avère le joueur ayant le plus d'expérience à titre de partant. Et qui sera le pneu de secours ? Un certain Zach Intzandt, qui évoluait l'an passé à l'université McMaster. Même ses coéquipiers ignorent comment prononcer son nom de famille. Le gars qui sera protégé par cette ligne amochée ? Ryan Lindley sait qu'il se fera frapper. Pas qu'il n'a pas confiance aux joueurs devant lui. « Je sais que les Riders vont tout faire pour exercer de la pression sur moi. À un moment, je vais être plaqué au sol. Ça arrive durant les matches. » Lindley en a arraché à sa première sortie en tant que partant la semaine dernière à Winnipeg en relève à Drew Tate et Trevor Harris, tous deux blessés. Il a complété 23 de 50 passes pour 227 verges et deux interceptions.

Une première visite depuis la finale de l'Est