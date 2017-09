Les Chiefs battent les Chargers 24-10

Les Chiefs (3-0) ont battu les Chargers pour une septième fois de suite et ils ont gagné 12 matchs consécutifs contre des équipes de la section Ouest de l'Association américaine. Le quart Philip Rivers a lancé trois interceptions pour les Chargers (0-3), qui n'ont toujours pas connu la victoire depuis qu'ils sont déménagés de San Diego à Los Angeles. Après un bon début de partie, les Chiefs ont tenu le coup malgré quelques ratés en défensive en deuxième demie. Ils ont cependant bénéficié de deux gros jeux dans les dernières minutes de l'affrontement, quand Justin Houston a réussi un sac du quart aux dépens de Rivers et quand Hunt a effectué une course de 69 verges pour un touché. Hunt a amassé 172 verges en 17 courses. Rivers a lancé une interception dans les mains de Mitchell lors du troisième jeu de la rencontre. Quatre jeux plus tard, Smith a rejoint Tyreek Hill pour un touché de 30 verges. Cairos Santos a réussi un placement de 34 verges pour porter le pointage à 17-7 Chiefs, mais son homologue recrue des Chargers Younghoe Koo a répliqué sur une distance de 29 verges pour réduire l'écart à 17-10 à la demie.