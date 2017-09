Des odeurs de la coupe Grey

L'aménagement des estrades temporaires en vue du match de la coupe Grey, qui aura lieu dans deux mois, a commencé. Cette section pourra asseoir plus de 10 000 spectateurs lors de la finale de la LCF.

« Tout le monde dans l'équipe a remarqué ce qui se passe », a avoué l'ailier défensif du Rouge et Noir.

Même l'entraîneur-chef Rick Campbell en a parlé jeudi matin avant le départ de son équipe vers Winnipeg. Un match contre les Blue Bombers attend les champions en titre de la coupe Grey, vendredi soir, au Investors Group Field.

« Quand tu vois ça monter, tu te dis qu'il ne faut pas rater le bateau. Qu'il faut vraiment être ici le 26 novembre. Qu'il faut être au match de la coupe Grey, mais pas en tant que spectateur », a lancé Gascon-Nadon.

Le Rouge et Noir a participé aux deux dernières finales. Il a perdu en 2015 à Winnipeg, gagnant ensuite l'automne dernier à Toronto.

« Je me dis que ça serait incroyable que l'équipe participe à cette partie. Ça serait fou raide partout dans la ville. »

Gascon-Nadon a déjà disputé une finale d'un championnat sur un terrain local. Ça remonte à ses années dans les rangs universitaires.

Plus précisément en 2010 chez le Rouge et Or de l'université Laval.

« Il y avait plus de 20 000 spectateurs. Au début, il ne faisait pas beau. Il a ensuite commencé à neiger un peu. Après un bout de temps, il neigeait en tabarouette. Puis avec deux minutes à faire au quatrième quart, le soleil est sorti. C'était incroyable. »

Surtout, son équipe avait gagné.

« 29-2 contre Calgary, s'est souvenu Gascon-Nadon. J'aimerais bien revivre l'expérience, mais chez les pros maintenant. »

Sauf qu'il faudra que le Rouge et Noir commence à gagner plus souvent.

Ottawa a beau trôner au premier rang de la division Est, mais sa fiche de 5-7-1 n'effraie personne. Il lui reste cinq parties à disputer, dont trois en territoire très hostile.

Il y a Winnipeg dans les prochaines heures, puis Vancouver le 7 octobre et Régina six jours plus tard. Trois clubs qui montrent un dossier plus reluisant.

« Ça ne sera pas facile d'ici la fin de la saison régulière, a reconnu Gascon-Nadon. Nous nous sommes creusé un trou en début de saison... Il faut prendre ça une semaine à la fois. »

Alignement amputé

En plus d'affronter un club redoutable en les Blue Bombers, le Rouge et Noir misera sur un alignement amputé de plusieurs joueurs importants. Trevor Harris ratera un deuxième match de suite tandis que son remplaçant le week-end dernier, Drew Tate, sera le deuxième quart réserviste. Ryan Lindley, qui en sera à un premier départ dans la LCF, guidera l'attaque.

Devant lui, Jon Gott et Nolan MacMIllan manqueront à l'appel au sein de la ligne à l'attaque. Lindley aura aussi une cible en moins puisque le receveur Joshua Stangby ratera plusieurs parties en raison d'une blessure musculaire à l'abdomen.