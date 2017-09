Spencer parmi les joueurs de la semaine de la LCF

Wilder a marqué son premier touché dans la LCF en plus d'établir des sommets personnels pour les verges au sol et sur réception dans la victoire des Argos 34-26 aux dépens des Eskimos d'Edmonton. Il a porté le ballon 11 fois pour 190 verges - dont une course de 76 verges, la plus longue dans le circuit Ambrosie cette saison - en plus de capter sept passes pour 67 verges. Singleton a de son côté réussi 11 plaqués dans le gain de 27-13 des siens contre les Lions de la Colombie-Britannique, la 16e victoire consécutive des Stamps au McMahon Stadium. Spencer a quant à lui amassé 222 verges combinées, dont 113 sur un retour de placement raté pour un touché, dans le triomphe de 29-11 inscrit face aux Alouettes de Montréal. Le retour de 113 verges pour un majeur de Spencer est survenu à la suite d'un placement raté de 54 verges de Boris Bede, accentuant l'avance d'Ottawa à 17-3. Il a aussi amassé 21 verges sur des retours de botté d'envoi et 34 verges sur des retours de dégagement. En attaque, il a capté six passes pour 52 verges. Spencer avait également été honoré lors des semaines 2 et 10 du calendrier. Finalement, le demi défensif Maurice Leggett des Blue Bombers de Winnipeg a été élu choix des partisans pour la semaine 12.