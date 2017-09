Divorce entre Bass et le Rouge et Noir

Le Rouge et Noir venait de libérer le secondeur américain qui avait été une de ses principales embauches durant l'hiver. La raison ? Le joueur en question ne voulait plus jouer à Ottawa.

«Il (Bass) n'était pas content de devenir un réserviste à une nouvelle position, a indiqué le directeur général Marcel Desjardins.

«Il a rencontré l'entraîneur-chef et lui a dit qu'il préférait ne plus être ici. Si un gars ne veut pas faire partie de notre équipe, surtout s'il ne contribue pas à un haut niveau, ça ne sert à rien de laisser la situation empirée.»

Bass était l'un des trois secondeurs du Rouge et Noir lors des 12 premières semaines de la saison. Sauf que son rendement laissait à désirer. Puis lors du dernier match, il s'est retrouvé sur le banc pendant plusieurs séquences.

Depuis mercredi, il avait perdu son poste de partant à l'entraînement au profit du jeune Serderius Bryant. «Il obtenait moins de répétitions qu'il aurait aimé en défensive», a précisé Desjardins.

Khalil Bass s'est joint au Rouge et Noir en février après deux saisons impressionnantes à Winnipeg. Son arrivée à fort prix a signifié le départ du vétéran Damaso Munoz.

«Ça n'a pas marché comme nous l'avions anticipé», a avoué l'entraîneur-chef Rick Campbell.

Bass a réussi 39 plaqués et deux sacs en 11 parties à Ottawa. Il avait connu des saisons de 82 et 99 plaqués chez les Blue Bombers.

«Il allait jouer moins lors du prochain match, mais il faisait encore partie de nos plans. Il aurait vu de l'action au sein des unités spéciales. Mais visiblement, il ne voulait plus rester ici», a ajouté Desjardins.

Le départ du joueur américain âgé de 27 ans vient alourdir le bilan du Rouge et Noir, dont les embauches durant l'hiver auront été peu fructueuses.

Le demi de coin AJ Jefferson a été remercié après... deux parties. Le receveur Kenny Shaw a raté 10 des 12 matches de l'équipe en raison d'une blessure à une cheville.

Quant à Diontae Spencer, il a été irrégulier. Une semaine, il joue à l'image d'un joueur étoile. La prochaine, il est autant invisible que le fantôme de l'ancien entraîneur des Rough Riders, Frank-Clair.

En revanche, Ottawa économisera des sous.

Bass était un des hauts salariés en défensive. Son contrat n'était pas garanti pour le reste de la saison.

«Je le répète... il a été libéré parce qu'il ne voulait plus jouer ici», a rappelé Marcel Desjardins.

Ce dernier compte se mettra à magasiner pour de l'aide. «Nous allons voir les options disponibles au poste de secondeur», a-t-il dit.

En attendant, Bryant sera le partant et Kevin Brown agira en tant que substitut. Adrian James et Tank Reed seront les deux autres secondeurs qui entameront le match, dimanche, contre les Alouettes à Montréal.

Le Rouge et Noir a aussi confirmé d'autres changements en vue de cette prochaine sortie contre son rival de la division Est. Maintenant en santé, William Powell reprend son rôle de porteur de ballon. Le retour du rapide Quincy McDuffie devra toutefois attendre.

Quant au centre Jon Gott, blessé à un poignet, il sera remplacé par Alex Mateas. Le garde recrue Evan Johnson obtiendra un premier départ en carrière dans la LCF.

«Je suis prêt. J'ai obtenu quelques séquences de jeu ici et là depuis le début de la saison. Je me suis adapté à la vitesse et la grosseur des joueurs. Puis il y a SirVincent Rogers à ma gauche qui pourra effacer mes erreurs», a lancé en riant le jeune Johnson.