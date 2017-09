Le Rouge et Noir se tourne vers Tate

Le sort du Rouge et Noir se retrouve dorénavant entre les mains d'un quart-arrière qui était jadis voué à une fructueuse carrière dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Mais Drew Tate n'a jamais pu rester en santé au cours de la dernière décennie. Au fil des ans, il s'est fracturé un bras, étiré des muscles et subi des commotions cérébrales, dont une en juin dernier durant le camp d'entraînement à Ottawa.

« Je vais être honnête. J'ai été malchanceux en maudit depuis 11 ans », a-t-il avoué, mercredi, après un entraînement à la Place TD. Une séance durant laquelle il dirigeait la première unité offensive.

Les champions de la coupe Grey se tournent vers lui afin de combler l'absence de Trevor Harris. Ce dernier ratera entre deux à six semaines après s'être blessé à une épaule droite.

Tout ça alors que le Rouge et Noir tente de s'accrocher à une participation aux éliminatoires.

« C'est la première fois que je me disloque cette épaule. J'ai bien l'intention par contre de revenir au jeu plus tôt que prévu, a soutenu Harris après avoir vu Tate lancer le ballon aux receveurs étoiles Greg Ellingson et Brad Sinopoli.

«C'est décevant, voir même déprimant de manquer à l'appel (...) Mais je vais guérir. Et je suis convaincu que Drew va faire de l'excellent travail. En fait, j'ai très hâte de le voir à l'oeuvre.»

Tate, 33 ans, a notamment passé les huit dernières saisons chez les Stampeders de Calgary. Ses performances en 2011 avaient convaincu ses patrons à l'époque d'échanger... Henry Burris à Hamilton, lui donnant du même coup le poste de quart numéro un. Il avait complété 101 de ses 158 passes pour 1346 verges et huit touchés. À cela s'ajoutaient 44 courses avec le ballon pour 149 verges et quatre autres touchés.

Mais le Texan aura passé plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain par la suite, disputant seulement 46 parties depuis 2009 dans la LCF. «Je veux simplement m'amuser, compléter des passes, marquer des touchés et mener cette équipe à des victoires, a-t-il affirmé.

Tate dit ne ressentir aucune pression. Qu'il se plaît à Ottawa.

«C'était une de mes villes préférées à visiter, sur un pied d'égalité avec Vancouver, lorsque je jouais à l'étranger durant mon séjour chez les Stampeders», a-t-il indiqué.

Tate a souvent été qualifié de «joueur différent» par ses coéquipiers. Les anecdotes sont nombreuses. Tiens samedi dernier après la défaite contre Hamilton, des journalistes l'attendaient devant son casier. Ils voulaient jaser de sa performance en relève à Harris.

«Attendez, je dois aller me brosser les dents», a-t-il lancé aux médias, revenant 10 minutes plus tard.

Ou il y a ce voyage de chasse que Tate s'est offert il y a quelques années en compagnie de Brad Sinopoli. «La chasse aux cochons au Texas», a confirmé le principal intéressé.

Sinopoli et lui se connaissent bien. Ils ont été coéquipiers à Calgary. Drew Tate a offert une autre confidence. Il a toujours rêvé de lancer une passe de touché à son ami Brad. Il n'a jamais obtenu l'occasion chez les Stampeders.

«Peut-être que ça va se passer ce dimanche», a suggéré le nouveau quart-arrière numéro un du Rouge et Noir.

Tate et ses coéquipiers seront alors à Montréal afin d'affronter les Alouettes. Une équipe vaincue à deux reprises plus tôt cette saison par Ottawa.