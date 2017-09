Pas question de lancer un S.O.S. à Burris

Est-ce que le Rouge et Noir a songé à contacter le nouveau retraité Henry Burris afin de porter secours à son ancien club qui vient de perdre les services du quart-arrière Trevor Harris? «Non», a répondu sèchement le directeur général franco-ontarien, mardi matin, à la Place TD.

Est-ce que Burris a appelé l'organisation dans les dernières heures? «Non», a répété Desjardins.

Ce dernier rencontrait la presse afin de faire le point sur la blessure à l'épaule droite de Harris. Un bobo qui s'avère finalement une entorse selon les médecins des champions en titre de la coupe Grey.

«Il sera absent pendant quelques semaines... Ça pourrait être deux, trois, quatre ou cinq semaines, a affirmé Desjardins.

«À un certain moment durant sa guérison, Trevor devra décider quel niveau de douleur il est prêt à endurer afin de lancer le ballon», a-t-il enchaîné.

Harris est tombé au combat samedi dans le revers contre les Tiger-Cats de Hamilton. Au même moment où il était plaqué durement contre le sol par deux joueurs adverses, Burris se trouvait dans la loge de l'équipe de diffusion de TSN, analysant en direct l'action.

Le descripteur s'est empressé de lui demander s'il considérerait revenir au jeu. Surtout que l'organisation venait de retirer, une vingtaine de minutes auparavant, son numéro 1 lors d'une cérémonie à la mi-temps.

«Non, non», avait soutenu Burris.

Le Rouge et Noir a placé le nom de Trevor Harris sur la liste des blessés pour six semaines. Mais il pourra le retirer plus tôt si nécessaire, a rappelé Marcel Desjardins.

La direction se tournera maintenant vers Drew Tate pour diriger l'attaque. La recrue américaine et ancien quart des Cardinals de l'Arizona, Ryan Lindley, sera son substitut.

Un nouveau quart sera embauché dans les prochaines heures pour servir de plan C ou D dans l'éventualité de blessures additionnelles à cette position. «Oui, c'est frustrant, a avoué Desjardins.

«Mais une blessure à un quart-arrière partant est déjà survenue par le passé au sein d'autres clubs. Nous aussi nous avons vécu pareille situation l'an dernier. Il n'y a rien que tu puisses y faire.»

Les Argonauts de Toronto ont dû se débrouiller deux parties sans leur vedette Ricky Ray cette saison. Les Lions de la Colombie-Britannique ont aussi été privés de Jonathon Jennings à un certain moment.

Quant aux Roughriders de la Saskatchewan, ils pourraient devoir se débrouiller sans les services du vétéran Kevin Glenn.

Reste que la ligne offensive du Rouge et Noir devra faire un meilleur travail afin de protéger son nouveau quart. Harris a été victime de 29 sacs lors des 12 premières parties de 2017.

Tate se pointe en relève avec une réputation d'un bras puissant et précis, mais d'un corps fragile. Il a subi son lot de blessures depuis son arrivée dans la LCF en 2007.

Marcel Desjardins a offert un vote de confiance aux cinq membres de la ligne offensive, de SirVincent Rogers à Jason Lauzon-Séguin en passant par Alex Mateas, Jon Gott et Nolan MacMillan. Il l'a qualifiée de l'une des meilleures unités de la LCF.

«Mais honnêtement, elle ne joue pas toujours comme la meilleure ligne offensive...», a-t-il fini par avouer.

«Parfois, quand nous sommes victimes d'un sac, ce n'est pas de sa faute», a-t-il rappelé.