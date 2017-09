Le Rouge et Noir sort de son trou

Le Rouge et Noir tentera de prolonger sa plus longue série de victoires depuis l'automne 2015.

« On s'est creusé un trou très tôt dans l'année. Là, on recommence tranquillement à remonter », a imagé le vétéran joueur de ligne défensive Arnaud Gascon-Nadon.

Ses coéquipiers et lui n'avaient gagné qu'une fois à leurs huit premiers matches de 2017. Leurs six revers avaient été encaissés par une marge de sept points ou moins.

Ottawa a battu les Tiger-Cats, les Lions de la Colombie-Britannique et les Alouettes de Montréal lors des trois dernières semaines. Une lancée qui leur a permis de prendre possession du premier rang de la faible division Est. « Il était temps que ça arrive ces victoires. Mais en même temps, tu ne peux pas te satisfaire d'être 4-6-1, a ajouté Gascon-Nadon.

«Il reste encore beaucoup de travail à faire. Peu importe qui tu affrontes, toutes les parties sont importantes pour nous.»

À commencer par la prochaine face aux Ti-Cats, qui viennent de remporter leur première partie après huit défaites. «Un club nettement meilleur que leur fiche l'indique, a fait valoir l'entraîneur-chef Rick Campbell, vendredi, à la veille de l'affrontement entre ces rivaux de division.

«Nous sommes assez intelligents pour savoir que nous devons aborder sérieusement cette joute. Hamilton a disputé plusieurs parties serrées, dont deux contre Edmonton.»

Le quart-arrière Trevor Harris a servi un discours similaire, quelques minutes plus tard. «Tu te méfies toujours d'un club comme ça. Nous savons qu'ils sont plus dangereux que leur dossier peut laisser croire, a-t-il dit.

«Ils n'ont connu réellement que deux mauvaises parties depuis le début de la saison.»

Harris sait de quoi il parle. Les Tiger-Cats avaient donné du fil à retordre pendant trois quarts au Rouge et Noir, le 18 août dernier, à Hamilton.

«Nous voulons à tout prix terminer encore en tête de notre division à la fin de la saison régulière. Pour y arriver, il faut commencer par gagner notre prochaine partie.»

Et pour défaire les prochains visiteurs dans la capitale, Ottawa devra utiliser la même formule que les trois semaines précédentes. «Faire moins d'erreurs, a lancé Gascon-Nadon.

«On jouait du bon football tôt dans la saison. Mais il y avait toujours une petite erreur de notre part en fin de match qui nous coûtait la victoire. Tu as une interception qui a permis à l'autre club de marquer un touché. Tu as eu un ballon échappé qui a été récupéré pour un touché. Puis tu as eu un de nos touchés sur un retour de botté qui a été annulé en raison d'une pénalité.»

Visiblement, les joueurs du Rouge et Noir ont une bonne mémoire. Et surtout, ils ont appris de leurs gaffes.