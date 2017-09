Une dernière équipe avant la retraite

Puis le téléphone a sonné jeudi dernier. Ses nouveaux patrons lui ont proposé d'effectuer un retour au jeu.

L'ancien botteur du Rouge et Noir n'a pu refuser pareille offre. Il a même été parfait à sa première sortie lundi, réussissant ses deux tentatives de placement, dont une de 46 verges, dans un revers de 39-18 contre Calgary.

« C'était plaisant de pouvoir remettre les épaulettes et le casque et de participer à nouveau à un match. Ça faisait un bout de temps », a raconté Milo, mercredi, au bout du fil.

Le joueur québécois avait disputé sa dernière partie dans la LCF à la mi-octobre 2016 contre les Tiger-Cats de Hamilton.

Une blessure à une jambe l'a tenu à l'écart lors des deux dernières semaines de la saison régulière puis lors des éliminatoires, dont le match de la coupe Grey.

Le Rouge et Noir l'a libéré au milieu de l'hiver. Une décision qui a eu l'effet d'une gifle pour le vétéran botteur qui croyait terminer sa carrière dans la capitale nationale.

« Je vais être honnête. Ce fut très difficile, surtout que je savais que j'étais encore capable de faire le travail. J'ai eu des pourparlers avec certaines équipes par la suite, mais ça n'a pas fonctionné... »

Milo a décidé de plier bagage et quitter Ottawa au printemps. Sa femme, sa jeune fille et lui ont mis le cap vers Québec afin de se rapprocher de la belle-famille.

Les Eskimos l'ont approché au début du mois d'août afin d'en faire leurs yeux et oreilles dans les rangs universitaires québécois. Leur directeur général Brock Sunderland connaît bien le botteur, l'ayant côtoyé durant ses années chez le Rouge et Noir.

« Je devais aller regarder le match entre le Rouge et Or de l'université Laval et les Carabins de Montréal ce week-end. À la place, je vais jouer un match ! »

Christopher Milo demeure réaliste. Son séjour à Edmonton risque d'être de courte durée. Il s'avère le pneu secours en attendant le retour au jeu du botteur Sean Whyte, blessé à une jambe.

« C'est très clair que je suis ici pour quelques parties. Une fois que Sean sera en santé, je vais redevenir dépisteur... Ça me va. En jouant chez les Eskimos, ça me permettra d'ajouter un chandail d'un autre club sur mon mur à la maison ! »

Il s'agit de sa troisième équipe depuis ses débuts dans la LCF.

Milo avait porté les couleurs des Roughriders de la Saskatchewan de 2011 à juin 2015, gagnant la coupe Grey en 2013. Il s'est joint au Rouge et Noir en juillet 2015.

« Je pense que ce sera mon dernier club en carrière. Je n'ai plus 20 ans. J'ai une famille. Les choses ont beaucoup changé », a soutenu le papa âgé de 30 ans.