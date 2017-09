La clé de la ville remise à Burris

Le héros de la victoire du Rouge et Noir au dernier match de la coupe Grey a été honoré, jeudi soir, à l'hôtel de ville d'Ottawa.

L'ancien quart-arrière Henry Burris a reçu la clé de la Ville d'Ottawa de la part du maire Jim Watson afin de souligner non seulement ses performances sportives dans la capitale entre 2014 et 2016, mais également son leadership communautaire et son appui à des organismes de bienfaisance locaux.

Le nouveau retraité du football était entouré de sa famille. Tout ce beau monde se retrouvera à nouveau samedi, mais à la Place TD.

Le Rouge et Noir fêtera le premier joueur vedette de son histoire durant la partie qui l'opposera aux Tiger-Cats de Hamilton.